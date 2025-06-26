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曼達尼勝選 華人家長反應不一

記者曹馨元／紐約報導
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曼達尼在教育方面也延續其進步派政見，支持全民托育計畫，主張結束公校市長控制權，並提出恢復紐約市大(CUNY)學費全免。(路透)
曼達尼在教育方面也延續其進步派政見，支持全民托育計畫，主張結束公校市長控制權，並提出恢復紐約市大(CUNY)學費全免。(路透)

紐約市長民主黨初選中，33歲的紐約州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)以首輪計票八個百分點勝出。曼達尼在教育方面也延續其進步派政見，支持全民托育計畫，主張結束公校市長控制權，並提出恢復紐約市大(CUNY)學費全免。

在曼達尼的施政主張中，其提出的「全民免費托育計畫」獲得較多關注。他承諾為全市六周至五歲的兒童提供免費托育服務，以大幅減輕家長的經濟壓力。他也計畫為新手家長免費發放「新生兒關懷包」，其中包含尿布等必需品，以及市府提供的相關服務資訊。

在公立教育方面，曼達尼主張結束賦予市長極大權力的公校控制權(Mayoral Control)，改為由家長、學生、教師與校方共同治理公立學校系統。此外，曼達尼也提出大規模投資紐約市大，同時對私立大學，如哥倫比亞大學(Columbia University)及紐約大學(NYU)課稅，最終達成將紐約市大學費全免的目標。

而曾主張廢除紐約市特殊高中入學考試(SHSAT)的曼達尼，儘管如今承諾無廢除或改變SHSAT的打算，但也主張需對SHSAT進行獨立分析，評估考試是否存在性別與族裔偏見。

畢業於史岱文森高中(Stuyvesant High School)的盧女士表示，她不能理解為何同樣畢業於特殊高中的曼達尼會主張重審入學制度；「我媽媽曾經是美甲師，如果不是免費的優質教育資源，我現在也可能在給別人洗腳，而不是有一份六位數薪資的工作」。根據她的經驗，亞裔父母哪怕借錢也會送孩子去SHSAT補習班，「如果導致種族比例不均的只是補習程度，那重審考試制度是沒必要的」。

盧女士承認市長控制權的弊端，「亞當斯就是最好的例子，他任命的教育總監都是自己的親信」；但她也指出，如今公立學校已過度官僚化，若取消市長控制權可能使這一趨勢更為嚴重。

而投票給曼達尼的年輕選民劉女士則認為，全民免費托育計畫十分重要，能為家長和幼兒提供必要的支持；「他勝選給我帶來了希望，讓我覺得我們不僅能負擔得起，也能在這裡安全、開心地生活」。

曼達尼 紐約市 SHSAT

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