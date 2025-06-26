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市議員參選人葉凌霞落選：38區值得華人繼續嘗試

記者胡聲橋／紐約報導
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葉凌霞在答謝會上對支持者講話。(記者胡聲橋／攝影)
葉凌霞在答謝會上對支持者講話。(記者胡聲橋／攝影)

第38區市議員參選人葉凌霞在民主黨初選中，以較大差距不敵現任市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)，在當天晚上的答謝會上，葉凌霞說雖然挑戰失敗，但她無怨無悔。她還表示第38選區市議員是一個值得華人繼續嘗試的位置。

葉凌霞的答謝會在位於布碌崙(布魯克林)8大道的旺豪酒家舉行。葉凌霞首先感謝所有義工和支持者陪她一路走來，付出了很多時間和精力。雖挑戰未能成功，但她覺得這是一次非常好的經歷。葉凌霞說，去一個華人不占多數的選區參選，帶著嘗試的精神去做事，她喜歡這樣。

葉凌霞表示，在這次選舉中，市長參選人曼達尼(Zohran Mamdani)勢頭很猛，所有挑戰極左議員的參選人結果都不好。不過，她認為市議員第38選區是一個值得華人一再嘗試的選區，這不僅因為有眾多華人在日落公園扎根，更因為這個選區有太多重要的資源，好好利用可以造福社區。她不是第一個挑戰者，也不是第一個失敗者，她鼓勵後來人不要氣餒。

作為一個五歲孩子的母親，葉凌霞說她現在最想回歸家庭，陪陪家人。她說幾個月來，孩子還沒醒，她就離開家了；等她晚上回家，孩子已經睡著了。她很想陪孩子一起玩耍。

對於初選結果，一直幫葉凌霞助選的繁榮布碌崙協會(BBA)會長黃啟旺表示，華人參政不容易，需要天時地利人和。在紐約華社，尤其是布碌崙華社，華人熱心參政議政也就是這幾年的事情，想取得成功需要要付出比其他族裔加倍的努力才能達成。他認為，華社居民一定要團結，華人本來投票率就低，如果投票分散就更起不到什麼作用了。華社要繼續努力。

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