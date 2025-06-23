聯合民主黨華埠造勢 背書李文、霍曼、寇曼、白夏雯

聯合民主黨宣布背書市主計長參選人李文、曼哈頓區長參選人霍曼、市議會第一選區議員參選人寇曼和第二選區參選人白夏雯，並舉辦造勢活動，呼籲選民積極投票。(記者許君達╱攝影)

曼哈頓 下城聯合民主黨 (UDO)22日在華埠 孔子大廈舉辦造勢集會，宣布在即將開始的民主黨初選中背書李文(Mark Levine)、霍曼(Brad Holyman-Sigal)、寇曼(Jess Colman)和白夏雯(Sarah Batch)，呼籲選民積極投票。

獲得聯合民主黨背書的分別為市主計長參選人李文、曼哈頓區長參選人霍曼、市議會第一選區參選人寇曼和第二選區參選人白夏雯，四人也到場參加了造勢。聯合民主黨主席司徒仲菁表示，歷年的選舉給我們的最大教訓和啟示，是每一票都很重要。如果選民不積極參與，令一個不令人滿意的候選人勝出，後果難以想像。「你手裡的一票，決定著這座城市的未來」。

霍曼表示，合格的領導者要能傾聽弱勢社區的聲音。他承諾，如能勝選，將集中精力解決華埠商業衰退、小商業者生存艱難的問題。李文表示，住房短缺是如今華埠面臨最嚴重的問題，而他在加強公共安全、打擊亞裔仇恨以及提供優質教育和保留特殊高中方面的政見，也與華社意見相符。寇曼也表達了與李文相似的政見。而白夏雯則表示，是時候讓更年輕的一代人登上政治舞台了，她也呼籲青年選民積極參與。

除上述四人外，聯合民主黨還背書了正在競選連任的市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)，但沒有背書任何一名市長參選人。此外，在市議會第一選區的競選中，由於寇曼與諾永信(Elizabeth Lewinsohn)互相背書，因此聯合民主黨也建議選民將諾永信列為第二選擇。