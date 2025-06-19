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參選人霍曼、寇曼 矢志保護華埠與小商業

記者范航瑜／紐約報導
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正在參選曼哈頓區長的州參議員霍曼(Brad Hoylman-Sigal)與市議員參選人寇曼(Jess Coleman)，18日拜訪民主黨65區于金山服務處。(記者范航瑜／攝影)
正在參選曼哈頓區長的州參議員霍曼(Brad Hoylman-Sigal)與市議員參選人寇曼(Jess Coleman)，18日拜訪民主黨65區于金山服務處。(記者范航瑜／攝影)

正在參選曼哈頓區長的州參議員霍曼(Brad Hoylman-Sigal)與市議員參選人寇曼(Jess Coleman)18日拜訪民主黨65區于金山服務處，與華埠聯合民主黨交流，強調若當選，將優先推動柏路開放、扶植小商業、加強公共安全及多語服務，並提升市府資源分配的公平性。

當天活動上，霍曼以中文向現場問候「早上好」，還用中文介紹了自己名字「霍曼」。他強調，將致力保護華埠與小商業，守護這個歷史悠久的社區，「華埠是在小商業的基礎上建立起來的社區，也是我反對在此興建大監獄的原因之一。」

他指出，改善公共安全也是施政重點，包括提升地鐵安全感、加強對仇恨犯罪的打擊，以及爭取更多資源投入華埠社區組織、社會服務與文化藝術。

對於特殊高中入學問題，他表示，將捍衛史岱文森高中(Stuyvesant)等名校的入學機會，維護包括華埠在內的社區學子教育資源，因為「這些學校對家庭來說是通往成功的門票。」

霍曼現任州參議會司法委員會主席，代表涵蓋曼哈頓西區及格林威治村(Greenwich Village)等地的第47選區。他在競選中已獲得多位民選官員背書，包括州參議員劉醇逸(John Liu)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)、國會議員高德曼(Dan Goldman)和市議員以及前曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)。

市議員第一選區參選人寇曼則表示，此次參與競選讓他對華埠社區有更深的認識，「每次走訪華埠，聽到很多『叔叔阿姨』的故事，例如于金山和李艷娟，都令人動容。」

他提到，自己從小在曼哈頓長大，華埠就在不遠處，「但從高中開始就感受到，華埠的人常覺得被忽略，很多民選官員拉票時都選擇更富裕的社區。」

寇曼表示，華埠近年住房問題嚴重，人口外移，交通也未改善。他原是執業律師，無需再找工作，但始終夢想成為市議員，「我想為這個城市最重要的社區之一做些實事。」

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