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市主計長參選人李文到法拉盛拜票 允推可負擔住宅

記者尤昱程／紐約報導
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李文至法拉盛拜票，適逢華策會福壽老人中心長者成團前往投票。(記者尤昱程／攝影)
李文至法拉盛拜票，適逢華策會福壽老人中心長者成團前往投票。(記者尤昱程／攝影)

正在參選紐約市主計長的曼哈頓區長李文(Mark Levine)18日赴法拉盛向華人選民拜票，強調若當選將推動市府退休基金投資可負擔住宅，堅決反對紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)。前市主計長、州參議員劉醇逸(John Liu)陪同出席，公開背書支持。

劉醇逸表示，主計長是全市財政監督與退休基金管理的關鍵職位，任何重大市政計畫都與其審計與撥款決策有關，「我2009年當選主計長時，深知這個職位的影響力。李文有市議會與區長經驗，能勝任監督龐大預算與制度改革，是最合適的人選。」

李文表示，面對全市住房危機，他計畫動用市府退休基金1%資金、約28億元投入可負擔住宅建設，並強調此舉將同時帶來穩定投資回報與社會效益，「這項策略可望創造多達7萬5000戶住宅，有助推動長期未能動工的開發案。」

他補充，將透過主計長職權，加強對市房屋保護與發展局(HPD)的審計與督導，改善目前長達18個月的行政延宕，「單是文件核准就可能拖延一年半，這對社區是沉重負擔，審計的目的是揭露並促成改變。」

在回應市府退休人員醫療保險議題時，李文說，他反對倉促推動紅藍卡優勢計畫政策變動，未來若相關案子送交主計長辦公室審核，將廣泛聽取退休員工意見，尋求兼顧保障與可行的解方。

針對房東與房客矛盾問題，李文表示，他主張保障租客免於不當驅逐，同時理解小房東在水電費、保險、地稅等壓力下經營困難，未來將推動稅制改革、釐清財務負擔結構，「我們需要在租客保護與房東生存間找到平衡。」

對於外界關注他過去主政曼哈頓，之後該區是否會是資源傾斜區域，李文回應指出，他此次競選期間大多時間投入在皇后區與布碌崙(布魯克林)，並強調「若能在皇后區獲勝，就能贏得整場選舉。」

退休 醫療保險 紅藍卡

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