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市長參選人麥瑞 與法拉盛房東房客座談

記者尤昱程／紐約報導
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州參議員麥瑞10日到訪法拉盛，與居民討論租房議題。(記者尤昱程／攝影)
州參議員麥瑞10日到訪法拉盛，與居民討論租房議題。(記者尤昱程／攝影)

紐約市長參選人、現任州參議員麥瑞(Zellnor Myrie)10日訪問法拉盛，分別與房東與房客舉行座談，聚焦租金負擔與住房資源議題。他指出，若紐約市無法加快住宅興建、解決供需失衡，居民外流情況將加劇。

針對長者房租問題，有民眾表示現行租金凍結計畫無法解決「高基準租金」帶來的壓力。麥瑞回應，應調整為依收入比例計算租金，其餘由政府補貼。他補充，州府已通過「房屋券計畫(Housing Access Voucher Program)」，未來可用於補助固定收入者與年長房客。

麥瑞與支持者合影。(記者尤昱程／攝影)
麥瑞與支持者合影。(記者尤昱程／攝影)

在住房政策上，麥瑞提出「百萬住房計畫」，目標十年內興建100萬套住房，並主張透過「夾心地區重畫」(sandwich rezoning)等方式，將部分工業區與閒置辦公空間轉作住宅用途。他強調，開發應全市分攤，避免壓力集中於單一族裔或弱勢社區。

對於現任市長亞當斯(Eric Adams)推動的「同意之城(City of Yes)」計畫，麥瑞表示「有可取之處，但規模仍不足」，並指出「若要真正解決住房危機，每個地區都應有參與角色。」

在座談會上，法拉盛房東林女士情緒激動地指出，現行司法與租屋制度對小房東不公平，「一個法官的決定就像國王一樣，左右我們的命運，讓人完全無力反抗。」對此，麥瑞雖未一一回應，但表示歡迎民眾事後聯繫其團隊，提供問題與意見。

租金 法拉盛 紐約市

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