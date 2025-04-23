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陳子晉獨立參選市議員 挑戰莊文怡

記者胡聲橋╱紐約報導
陳子晉(後左九)作為獨立參選人挑戰第43區現任市議員莊文怡。(陳子晉提供)
陳子晉(後左九)作為獨立參選人挑戰第43區現任市議員莊文怡。(陳子晉提供)

布碌崙(布魯克林)社區人士陳子晉(Jerry Chan)正作為獨立參選人參加第43選區市議員的選舉，挑戰現任市議員莊文怡。陳子晉表示，他將爭取可負擔住房開發、確保社區和鄰里安全、並建設更出色的教育及醫療體系。

陳子晉介紹，他在南布碌崙長大，是兩個孩子的父親。他是美國海軍退伍軍人，在金融行業工作超過25年，致力於保護金融系統免受內部和外部威脅。他說自己長期倡導公共安全和商業活動，並活躍於眾多社區組織，包括積極參與第43市議員選區的社區活動。

陳子晉表示，第43選區和紐約市正面臨著更多挑戰，包括聯邦政府各項舉措所帶來的影響，他將通過與社區成員、政府機構以及官員合作，共同解決當地社區和企業所面臨的問題。他說自己不會迴避具有挑戰性的問題，他相信自己可以作為值得信賴的合作伙伴，與社區各方共同討論問題，找到解決方案。

陳子晉提出了幾個對第43選區至關重要的問題。首當其衝的是可負擔住房問題，他承諾將爭取把可負擔住房開發列為紐約市的首要任務，並確保可負擔住房真正為社區居民服務，而不是用於其它目的。

第二個問題是宜居社區。他表示將與市清潔局攜手合作，盡可能高效解決出現的問題，確保各社區清潔衛生。他還表示將追蹤高溫、鼠患和建築狀況，確保房東安全管理住房。他對企業界也將提出這項承諾，確保企業擁有良好的發展條件，促進社區繁榮。

其次是公共安全問題，確保社區和鄰里安全，遠離騷擾、犯罪、仇恨犯罪和其它安全問題是當務之急。陳子晉承諾將與各公共安全和執法機構合作，確保第43選區居民在撥打警察、消防、或緊急醫療服務電話時能夠得到快速響應。他還表示將向社區和企業宣傳鋰電池的安全問題。

另外就是確保實現「美國夢」。陳子晉認為，對孩子來說，這意味著努力建設一個出色的教育體系，通過指導、輔導和課後計畫，讓孩子獲得最好的教育機會。對於選區內的成年人而言，這意味著努力滿足社區的醫療保健需求，並確保未來仍可繼續使用紅藍卡(Medicare)等關鍵醫保計畫。

截止目前，陳子晉是43區現任市議員莊文怡的唯一挑戰者。

布碌崙 紐約市 紅藍卡

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