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競選曼哈頓區長 霍伊曼訪中華公所 允重開柏路

記者范航瑜／紐約報導
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正在競選曼哈頓區長的州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)，16日拜訪紐約中華公所。(記者范航瑜／攝影)
正在競選曼哈頓區長的州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)，16日拜訪紐約中華公所。(記者范航瑜／攝影)

正在競選曼哈頓區長的州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)16日拜訪紐約中華公所，他支持開放柏路，振興小商業，並承諾若當選區長，將更深入參與華人社區事務，提升市府服務與資源分配的公平性。

霍伊曼現擔任州參議會司法委員會主席，代表47區，主要涵蓋曼哈頓西區與格林威治村(Greenwich Village)等地。

中華公所主席朱超然等人表示，華埠社區目前最關注的議題之一便是柏路(Park Row)重開問題。霍伊曼直呼：「我們必須要開放柏路」。他承諾將研究解除臨時封閉、改為永久通行所需的警局審批與聽證流程。

「華埠是一個歷史悠久的社區，市府應給予更多關注與資源。」霍伊曼表示，「若我有機會擔任曼哈頓區長，將全力推動華埠的文化、觀光與經濟活力。」

正在競選曼哈頓區長的州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)，16...
正在競選曼哈頓區長的州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)，16日拜訪紐約中華公所。(記者范航瑜／攝影)

第三代華埠小業主李卓勳(Jan Lee)反映，市府近年收緊鉛漆安全標準，將原先容許值從1.0微克腰斬為0.5，導致大量原本合規的住宅不再符合標準，進而推高整修成本，造成空屋增加、租屋市場供應短缺。霍伊曼指出，現行標準「缺乏充分科學依據」，應重新檢討，以在保障兒童健康與確保住房供給間取得平衡。

此外，居民也提到社區內一處工地施工多年仍未完工，有「僅限早上7時至晚上7時禁止轉彎」的標誌，形同全天候封路。霍伊曼承諾將向相關部門反映，協調改善工期與交通指示問題。

霍伊曼強調，華埠將是其競選與施政的重點之一。他表示，競選團隊中已有成員專責華埠社區聯絡，未來也將加強參與小商業探訪、多語言服務與文化活動。「我希望當一位真正走入社區的區長。華埠社區對整座城市貢獻良多，現在是時候讓城市回應社區的需要了。」

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