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43萬人完成提早投票 華人不缺席 布碌崙湧「首投族」

記者鄭怡嫣、許君達／紐約報導
法拉盛華男自發在街頭呼籲投票。(記者鄭怡嫣╱攝影)
法拉盛華男自發在街頭呼籲投票。(記者鄭怡嫣╱攝影)

6日為期中選舉提前投票的最後一天，華社多站點湧現人氣。法拉盛市區的投票站，九天收到近2000張選票，遠高於初選，布碌崙日落公園站點也有許多「首投族」尋求翻譯服務，許多民眾表示最關注治安及通膨議題。

當日在法拉盛41街的紐約童軍俱樂部(The Boy's Club of New York)，不少華人投票，也有一華人男子舉牌站在緬街人流中央，以不要包庇犯罪、不要高油價物價，號召更多人投票。

法拉盛投票站，華人積極投票。（記者鄭怡嫣/攝影）
法拉盛投票站，華人積極投票。（記者鄭怡嫣/攝影）

站內兩位工作人員介紹，截至6日下午4時27分，提前投票的九天，該投票站共收到1905張選票，遠多於初選同期票數，與往年期中選舉相比亦不算少。該站投票者多為華人，以長者居多，每天逾200人，高峰則為周末及最後一天。

35歲陳Jacky及40歲王Scott，均帶著孩子來投票，陳Jacky入籍十年，此次憂心治安，趕在普選前完成選民登記，首次投票，投了共和黨的兩人表示，物價飛漲，治安變差，共和黨的理念更符合他們的訴求，「命都沒了，錢賺再多也沒用」。

陳Jacky入籍十年，憂心治安，首次登記選民投票。（記者鄭怡嫣/攝影）
陳Jacky入籍十年，憂心治安，首次登記選民投票。（記者鄭怡嫣/攝影）

在餐館打工的兩人說，此前，中餐館一箱雞蛋30元，後飆至150元，現今也要90元，快成了員工吃不了的開放菜。逢選舉都投票的63歲蔡先生說，現行的保釋法毫無底線，歹徒抓了又放。在診所從事物理治療的他，此前由於強制疫苗令，也打算提前退休。期望民主黨勿再背棄選民。

布碌崙(布魯克林)日落公園的永援聖母聖殿(Our Lady of Perpetual Help)，是當地華社的投票站之一，工作人員估算，此次提早投票人數比前次初選增加許多，華人約占15至20%，三到四成需要翻譯服務，多是長者和「首投族」。

永援聖母聖殿投票站。(記者許君達/攝影)
永援聖母聖殿投票站。(記者許君達/攝影)

投票站的協調員黃Michael提醒注意所屬選區。因每天都有選民走錯投票站。還曾遇到華人投票者，專為某些特定候選人而來，對選誰當州長都不關心，「發現選票上沒有他們想要的名字，就直接把票退回去，不投了。」

選務人員指華人投票的踴躍度此次有所提升。前來投票的林Tracy表示最關注的是安全，「孩子在布朗士讀大學，每天我都要打電話問平安。紐約現在的治安太差了。」她說，投票已十多次，逐漸積累出經驗，以前看見華人就投，現在知道更要看候選人的理念，也瞭解可以跨黨投票。

對華人選民來說，瞭解候選人政見的渠道越來越多。陪同丈夫來投票的Clara說，有義工組建微信群宣傳候選人，當地街頭的宣傳巴士也讓他們有「選舉來了」的警覺，促使自己做選前功課。

根據紐約市選委會初步統計，本次全市提前投票約43萬2634人，布碌崙最多，有13.5 萬人，曼哈頓13.3萬人，皇后區約8.8 萬人、布朗士3.9萬人、史泰登島3.5萬人。 8日普選，查詢投票站及候選人介紹：https://vote.nyc/ ，可選中文。

投票 華人 布碌崙

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