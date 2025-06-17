「美食界奧斯卡」得獎名單 加州最佳廚師由台裔姚成駿拿下

台裔主廚姚成駿（Jon Yao）。（圖／台北晶華酒店提供）

「美食界奧斯卡」詹姆斯比爾德獎（James Beard Award）16日公布今年得主，象徵最高榮譽的「傑出餐廳獎」，由位於科羅拉多州波德（Boulder）的義大利 餐廳Frasca Food and Wine奪得。在川普政府大力掃蕩非法移民 的時刻，許多獲獎者在致詞時都提到，移民在美國料理文化中的影響。

今年「傑出廚師」（Outstanding Chef）韓裔 林正植（Jungsik Yim），他的餐廳Jungsik位於紐約市，以「新韓式」（New Korean）料理聞名，該餐廳也獲得米其林三星的肯定。

韓裔主廚林正植。（本報資料照片）

據CNN報導，當晚許多得獎人都強調了移民在美國飲食文化中扮演的重要角色。詹姆斯比爾德基金會（James Beard Foundation）執行長克萊兒・賴辛巴赫（Clare Reichenbach）在頒獎典禮中致詞時表示，「美國的美食風景從未如此充滿活力、多元且令人興奮，而這樣的活力，很大一部分都歸功於在各方面引領並支撐美食產業的移民社群，」她說，「正因為他們，我們才能品味全世界的風味」。

獲選為「南部地區最佳主廚」（Best Chef: South）獎的主廚南多．張（Nando Chang）是具有華裔血統的祕魯裔移民，他在致詞時提到，他2001年來到美國，盡管對於許多移民來說，這個時刻是苦樂參半的，但他對自己能成為這個美麗國家的一部分感到非常驕傲和堅強。他的餐廳Itamae AO位於佛州邁阿密。

台裔主廚姚成駿（Jon Yao）則榮獲「加州最佳主廚」（Best Chef: California）獎，他的餐廳Kato位於洛杉磯。

完整得獎名單可以點這裡。