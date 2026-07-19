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戴曉君唱亮台灣山水 溫哥華音樂節觀眾大受震撼

中央社／溫哥華18日專電
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在戴曉君的歌聲引領下，現場民眾一起拉手跳舞、吆喝，享受愉快的午後時光。（中央社）
在戴曉君的歌聲引領下，現場民眾一起拉手跳舞、吆喝，享受愉快的午後時光。（中央社）

獲金曲獎殊榮的台灣原住民創作歌手戴曉君受溫哥華民俗音樂節邀請演出，以傳統古謠和月琴，唱出台灣土地的聲音。現場觀眾隨著旋律起舞，一起唱和，都說一定要到台灣看看戴曉君口中美麗的山水和人文風情。

一連3天的溫哥華民俗音樂節（Vancouver Folk Music Festival）昨天開幕，抱著月琴的戴曉君一開口唱「出列+戰歌」，磅礡的嗓音震撼全場；隨後哼唱的柔美古調也令眾人陶醉；最後加碼演出的Unanasi，更帶領全場一起圍圈跳舞，一個多小時的演出在眾人歡樂激情下圓滿落幕。

戴曉君在歌曲演唱間中，說明台灣擁有自然美麗的山水風光，而這片土地又是如何孕育出豐富多元的人文活力。

她樸實真誠地敘述和彈唱，令觀眾感受到原鄉的養分。不少觀眾都說，戴曉君的音樂太有感染力了，很想去台灣，想知道是什麼樣的土地能滋養出這麼棒的藝術家和旋律。

Suzan和Sarah從未去過台灣，他們說：「台灣已經列在旅遊必訪清單上，一定要體驗一下台灣壯麗的山水。」

曾經去過台灣的Bia說：「上次只去了台北，還沒機會好好探索，絕對要再去一下。」

戴曉君說，這正是她想傳遞的訊息，讓更多世界朋友都認識台灣。「在海外演出時，我總會提到台灣雖小，卻有近270座百岳，不同族群在台灣生活、交織出美麗火花。我希望激發大家對台灣的好奇，有機會進一步認識台灣獨特又美麗的人文環境和社會體制，是和中國不一樣的。」

現場還有一些音樂人宛若戴曉君的「粉絲」，演唱會後追著與戴曉君交流。來自法國的Martin對戴曉君使用的傳統樂器充滿興趣；溫哥華歌手欣欣（Kristin Fung）則說，去年在台北華山玉石音樂節第一次聽到戴曉君歌聲就震撼不已，這次聽說戴曉君要來溫哥華，早早就興奮地買票等待了。

溫哥華民俗音樂節已有49年歷史，每年7月在溫哥華海濱登場。音樂節總監梅鐸（Corbin Murdoch）說，這是一個讓民眾能感受世界不同民俗音樂文化的平台，今年很高興能邀請來自台灣的戴曉君，希望以後有機會展示更多台灣的好音樂。

溫哥華歌手欣欣（右2）帶著丈夫一起來聆聽戴曉君（左2）的演唱。她說去年在台灣第一...
溫哥華歌手欣欣（右2）帶著丈夫一起來聆聽戴曉君（左2）的演唱。她說去年在台灣第一次聽到戴曉君的聲音和音樂就大為震撼，實在太喜歡了。（中央社）

溫哥華民俗音樂節的觀眾都非常喜歡戴曉君，讚揚她的音樂很有感染力，並表示一定要去台...
溫哥華民俗音樂節的觀眾都非常喜歡戴曉君，讚揚她的音樂很有感染力，並表示一定要去台灣看看美麗的山水和文化。（中央社）

精華 FAQ

  • 她以月琴搭配傳統古謠登台，演唱〈出列+戰歌〉、柔美古調與〈Unanasi〉等作品，透過歌聲呈現台灣土地的聲音與原鄉文化。

  • 觀眾隨著音樂起舞、一起唱和，許多人都表示被她的感染力震撼，也因此想前往台灣，親自看看她所描繪的山水與人文風情。

  • 她希望讓更多國際觀眾認識台灣雖小卻擁有近270座百岳、多元族群與獨特社會體制，並理解台灣與中國不同的文化樣貌。

原住民 戴曉君

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