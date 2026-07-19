戴曉君唱亮台灣山水 溫哥華音樂節觀眾大受震撼

在戴曉君的歌聲引領下，現場民眾一起拉手跳舞、吆喝，享受愉快的午後時光。（中央社）

獲金曲獎殊榮的台灣原住民 創作歌手戴曉君 受溫哥華民俗音樂節邀請演出，以傳統古謠和月琴，唱出台灣土地的聲音。現場觀眾隨著旋律起舞，一起唱和，都說一定要到台灣看看戴曉君口中美麗的山水和人文風情。

一連3天的溫哥華民俗音樂節（Vancouver Folk Music Festival）昨天開幕，抱著月琴的戴曉君一開口唱「出列+戰歌」，磅礡的嗓音震撼全場；隨後哼唱的柔美古調也令眾人陶醉；最後加碼演出的Unanasi，更帶領全場一起圍圈跳舞，一個多小時的演出在眾人歡樂激情下圓滿落幕。

戴曉君在歌曲演唱間中，說明台灣擁有自然美麗的山水風光，而這片土地又是如何孕育出豐富多元的人文活力。

她樸實真誠地敘述和彈唱，令觀眾感受到原鄉的養分。不少觀眾都說，戴曉君的音樂太有感染力了，很想去台灣，想知道是什麼樣的土地能滋養出這麼棒的藝術家和旋律。

Suzan和Sarah從未去過台灣，他們說：「台灣已經列在旅遊必訪清單上，一定要體驗一下台灣壯麗的山水。」

曾經去過台灣的Bia說：「上次只去了台北，還沒機會好好探索，絕對要再去一下。」

戴曉君說，這正是她想傳遞的訊息，讓更多世界朋友都認識台灣。「在海外演出時，我總會提到台灣雖小，卻有近270座百岳，不同族群在台灣生活、交織出美麗火花。我希望激發大家對台灣的好奇，有機會進一步認識台灣獨特又美麗的人文環境和社會體制，是和中國不一樣的。」

現場還有一些音樂人宛若戴曉君的「粉絲」，演唱會後追著與戴曉君交流。來自法國的Martin對戴曉君使用的傳統樂器充滿興趣；溫哥華歌手欣欣（Kristin Fung）則說，去年在台北華山玉石音樂節第一次聽到戴曉君歌聲就震撼不已，這次聽說戴曉君要來溫哥華，早早就興奮地買票等待了。

溫哥華民俗音樂節已有49年歷史，每年7月在溫哥華海濱登場。音樂節總監梅鐸（Corbin Murdoch）說，這是一個讓民眾能感受世界不同民俗音樂文化的平台，今年很高興能邀請來自台灣的戴曉君，希望以後有機會展示更多台灣的好音樂。

溫哥華歌手欣欣（右2）帶著丈夫一起來聆聽戴曉君（左2）的演唱。她說去年在台灣第一次聽到戴曉君的聲音和音樂就大為震撼，實在太喜歡了。（中央社）

溫哥華民俗音樂節的觀眾都非常喜歡戴曉君，讚揚她的音樂很有感染力，並表示一定要去台灣看看美麗的山水和文化。（中央社）