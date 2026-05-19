「臺灣漫遊錄」獲布克國際獎 楊双子：生為台灣人是我的幸運

《臺灣漫遊錄》英文版英國時間5月19日成為布克國際獎得主，是華語作品第一本獲此大獎。繼美國國家圖書獎翻譯文學大獎後，楊双子（左）與英譯者金翎（右）再度拿下大獎。(取自春山出版臉書粉專)

台灣作家楊双子 的長篇小說「臺灣漫遊錄」獲布克國際獎，創台灣首例。春山出版表示，《臺灣漫遊錄》英文版英國時間5月19日成為布克國際獎得主，是華語作品第一本獲此大獎。繼美國國家圖書獎翻譯文學大獎後，楊双子與英譯者金翎再度拿下大獎。楊双子發表感言時說，「能夠生為一名台灣人，是我的幸運」。

邁向10周年的布克國際獎，英國時間5月19日晚間7時在泰晤士河畔的泰特現代藝術館舉行典禮，《臺灣漫遊錄》與其他原作來自保加利亞、巴西 、法國與德國 的5本優秀決選作品同台競爭，最後勝出。

楊双子發表感言時說，有些人認為藝術與文學必須遠離政治，「但我認為，文學無法自外於它所生長的土壤，就此而言，文學本質上從未脫離政治」。綜觀台灣文學發展史，百年來我們其實不斷地在探問：台灣人想要什麼樣的未來？台灣人想要什麼樣的國家？時至今日，《臺灣漫遊錄》也是加入這個探問的其中一部小說作品。

楊双子說，台灣人歷經殖民政權，面臨侵略威脅，在力量懸殊的強權面前，文學有用嗎？「而我始終相信文學有力量」。文學看似緩慢，但總是堅定行動。文學通常安靜，卻沒有阻礙信念遠播。翻譯會造成時差，但可以跨越時間與空間的限制。「我相信文學有力量，因為在思想的世界裡，文學從來沒有放棄堅守自己，也沒有放棄與他人對話」。

楊双子說，「謝謝布克國際獎，謝謝本書的譯者金翎。謝謝促成我走到這裡的每一個人。請讓我將收尾的這段話獻給我的故土家鄉—台灣文學的百年探問，實際正是台灣人對自由與平等的百年追求。能夠生為一名台灣人，是我的幸運；能夠以台灣作家的身分站在這裡，是我的驕傲，謝謝大家。」。

《臺灣漫遊錄》英文版英國時間5月19日成為布克國際獎得主，是華語作品第一本獲此大獎。繼美國國家圖書獎翻譯文學大獎後，楊双子（左）與英譯者金翎（右）再度拿下大獎。(取自春山出版臉書粉專)

金翎發表感言，她說，2022年俄羅斯入侵烏克蘭時，她做了明確的決定：在可預見的未來，不再無差別地翻譯任何華語作品，而只翻譯來自台灣的創作。她會持續這樣做，直到有一天，她的家鄉的主權在英語世界裡不再是一種挑釁或笑話，直到沒有任何人會臉不紅氣不喘地對我說：「我真應該去台灣看看—趁它還在的時候。」

《臺灣漫遊錄》的英譯過程裡，金翎刻意使用了英文出版界裡反常的許多策略。她說，雖然有風險，但她把這部作品視為對英文業界慣例的實驗性挑戰。一般來說，英文的翻譯文學的前提是：翻譯，以及譯者，最好都是「隱形」的。但在這本書裡，有譯者注腳、序與後記，相同的書面漢字有三種不同的發音系統。比起原作，英文版需要讀者投入更多的心力，正因為它拒絕簡化台灣多語言、多族群、多元文化的現實。

金翎表示，她原以為《臺灣漫遊錄》英文版只會吸引一小群精準的讀者。自2024年在美國出版以來獲得未曾預料的強大關注。國際鎂光燈也讓這本書在台灣成為一個突出且耀眼的範例，證明我們可以在國外訴說台灣的故事。

「但沒有任何一本小說應該扛起幫整個國家發聲的重擔」。金翎表示，她對自己以及同儕譯者的期許，是將來自台灣的各種聲音帶入英語世界，以致任何人都無法將台灣文學簡化為鐵板一塊。我們不是齊聲合唱，而是眾聲喧譁，充滿矛盾且不羈的精神—正如任何一個強健的民主社會。

金翎表示，她感謝出版社Graywolf Press，特別是大膽的Yuka Igarashi，以及英國出版社 And Other Stories。美國與英國版本之間之所以間隔這麼久，是因為找不到願意將譯者名字放在書封上的英國出版社，直到And Other Stories挺身而出。

金翎表示，在美國，柳橙汁會標示為「無果泥」或「含果泥」。幾天前她才知道，在英國，柳橙汁則分為「smooth（滑順）」或「with juicy bits（帶有多汁果粒）」。她希望我們可以開始認為翻譯不只是「果泥」，而是「多汁的果粒」，並且驕傲地把它標示在包裝上。感謝國際布克獎，擴大各種聲音、拓展文學視野。

《臺灣漫遊錄》自2020年在春山出版至今已售出24國版權，在台灣銷售逾4萬本，在日本、美國與英國也都銷售破萬，小說已授權蓋亞改編成漫畫，由王希文製作音樂劇，也即將開發成國際合製影集，由世界柔軟影像公司製作。

▲ 影片來源：Facebook＠春山出版（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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