台灣進駐首爾書展「書村」 向南韓出版周邊經濟學取經

台灣是2025首爾國際書展的主題國。（記者陳宛茜／攝影）

今日(22日)即將閉幕的首爾國際書展，有一個面積寬廣的「書村(Book Villige)」供獨立出版社擺攤、天天人潮爆滿。台灣也有三家獨立出版社來此擺攤，形成台灣主題國館之外，另一個由民間自發形成的「台灣村」。

已經是二度來此擺攤的南方家園總編輯劉子華表示，台灣有書展、也有文創市集；但書展只有書、文創市集也只有商品。像首爾書展這樣完整結合「書和周邊商品」、充分展現出版品周邊經濟的書展，相當罕見。而首次擺攤的木果文創總編輯林慧美表示，希望透過擺攤觀察，南韓 出版社如何透過周邊商品吸引年輕人買書。

過去南韓出版市場由中大型出版社主導，但近年獨立出版社崛起，出版許多叫好叫座的話題書。台北書展基金會董事長郝明義表示，南韓政府願意挹注資源於獨立出版，各區政府成立振興出版的半官方組織，協助獨立出版人以低廉租金 進駐市區。

劉子華觀察，首爾書展的獨立出版區不僅規模大、也位在書展的核心位置，參觀人潮甚至多過中大型出版社展區。此一展區也供外國人申請，申請資格是必須出版五種以上書籍，還要寫提案。但攤位租金低廉，展現南韓扶植獨立出版的用心。她發現，去年在此擺攤的獨立出版社，已有數家走出「書村」來到村外的中小型出版社展區，發展相當迅速。

台灣人在此擺攤，賣的是台灣書籍，如何吸引南韓讀者?劉子華表示，南韓設計力強，但台灣書籍的用紙和工法非常獨特，因此南韓讀者即使讀不懂文字，也願意下手收藏具設計美感的書籍。此外，南韓近年吹起學習中文的潮流，如詩集、圖文書這類文字量較少的書，也能吸引南韓的中文初學者。

原本在大型出版集團工作的林慧美，數年前離開集團成立獨立出版社木果文創。她表示，台灣傳統出版面臨轉型困境，獨立出版社可以做更多實驗、幫出版找出路。