楊德昌文物「移交美國」 遺孀決定捐給哈佛電影檔案館

楊德昌導演的電影文物高達上萬件。(國家影視聽中心提供)

已故台灣電影大師楊德昌生前1萬多件電影文物,6年前由遺孀彭鎧立女士寄存於國家電影及視聽文化中心,並經中心專業典藏作業加以分類清點、整飭造冊數位化後,彭鎧立女士決定將實體文物全數捐贈給隸屬於美國哈佛大學圖書館 的哈佛電影檔案館(HFA)與哈佛燕京圖書館,促成影視聽中心與哈佛電影檔案館之間的館際研究典藏合作,讓楊導作品更進一步啟發影響全球觀眾與學者。

為表彰這次捐贈,哈佛電影檔案館館長海登·蓋斯特(Haden Guest)日前特地飛到台北與影視聽中心同仁會面,感謝中心對楊德昌文物的專業保存整飭,及前年推出「一一重構:楊德昌」回顧大展,讓世人更認識這位台灣電影瑰寶的貢獻,未來雙方將以這批文物為基礎,共同研究推廣楊導作品的合作計劃。

哈佛大學圖書館是現今全球最大的大學圖書館,旗下哈佛電影檔案館設立宗旨為電影收藏、保存與展出。收藏來自世界各地、影史各時期的電影文物逾4萬件,並定期邀請電影導演及藝術家,與學生、教授、藝術家及影迷討論作品。

該館去年3月底即與文化部駐紐約台北文化中心、臺灣國家電影及視聽文化中心合作,推出以「變遷年代記事:楊德昌電影回顧展(Chronicles Of Changing Times. The Cinema of Edward Yang)」,完整回顧楊德昌電影生涯。

影視聽中心董事長褚明仁表示:「感謝彭女士與楊德昌家族這幾年將台灣如此重要的電影文物託付給影視聽中心整飭、數位化與研究策展,期待這些文物繼前年中心推出的楊德昌大展,吸引全球各地影迷來看展後,未來能在與哈佛電影檔案館合作下,讓楊德昌作品的光芒於國際上繼續發光發熱。」

哈佛電影檔案館館長海登·蓋斯特強調:「我們非常感謝彭鎧立女士將楊德昌典藏託付給哈佛,這份非凡的典藏不僅保存了楊德昌的影像遺產,還將啟發新一代的電影製作者、研究者和學生,探索他在電影藝術與文化認同上的深遠貢獻。」

彭鎧立也表示:「我們對影視聽中心的悉心保存深表感謝。隨著哈佛致力於保存並分享楊德昌的作品,他的聲音將繼續啟發並影響全球各地的觀眾與學者,世代相傳。」

這1萬多件楊德昌電影文物,是彭鎧立女士在2019年決定寄存於國家電影中心(現國家影視聽中心),影視聽中心文物典藏團隊前往位在淡水的文物暫存地,運回典藏庫分類、清點、造冊。海量物件在數位化建檔掃描之前經過漫長的人工整理清潔,在書信照片、海報宣傳冊等紙質文物外,還有記錄勘景、演員排練的影像磁帶,由影視聽中心的文物整飭專員一一判斷保存狀況予以清潔與修復搶救。專案執行期間,更遇上COVID-19全球大流行疫情與三級警戒,讓任務更受挑戰。

中心的研究策展小組也在2021年加入進行調查研究。將巨量的檔案文獻以時間序、年表等方式系統化檢閱,再對應導演本身的作品與生命經歷加以分析,讓文物自身敘事楊德昌導演對影像創作的喜好與思考。研究員更逐一拜訪過去和楊導合作過的影人夥伴,在口述訪談輔助之下,再次鮮活楊德昌的幕後形象。

研究成果透過前年「一一重構:楊德昌」回顧展實體策展的轉譯,首次公開這些珍貴史料,重新呈現在世人面前。這項由國家影視聽文化中心與臺北市立美術館共同策展的活動,分別以影展與展覽同步於兩館進行。展出楊導生前各創作階段的電影筆記、作品企劃書、劇本、書信、製作文件及眾多影音資料等,搭配專題電影放映,完整呈現他的創作脈絡。而楊導的兩部電影長片,也在影視聽中心數位修復組的同仁努力之下完成4K數位修復,讓兩部傳奇作品重躍大銀幕。

「一一重構:楊德昌」回顧展是為當年度臺灣藝文圈的重量級話題,長達三個月的展期吸引國內外廿多萬人次的參與。讓當代影迷有機會認識臺灣極具代表性的電影大師,並更進一步了解在臺灣影史佔有重要地位的「臺灣新電影」運動。