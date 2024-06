紐約「債券天王」拍賣稀有郵票 總成交額可能達1500萬元

昔擁有「債券 天王」封號的知名投資 人葛洛斯( Bill Gross)本周尋求要創下一項另類投資紀錄,他的稀有美國郵票收藏品將在紐約進行拍賣 ,成為鎂光燈焦點。

英國金融時報報導,葛洛斯擁有史上最完整美國郵票收藏品,本周五、周六將在紐約的羅伯特西格爾拍賣行(Robert A Siegel )進行逐件拍賣。拍賣前的估價顯示,這場拍賣的總成交額可能達1500萬至2000萬美元,並且創下單一美國郵票收藏品的拍賣紀錄。

其中最具價值的一枚郵票,是1868年面額1美分的Z型暗紋郵票(Z Grill),如果依據拍賣前估價的400萬美元至500萬美元拍出,將刷新單枚美國郵票的拍賣紀錄,而唯一的另一枚則是由紐約公共圖書館擁有。

The William H. Gross Collection of United States Stamps goes up for auction this summer and is poised to shatter records, with sales projected to reach $15 to $20 million. 💸



