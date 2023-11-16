畫家鄭麗雲紐約舉辦個展 創作展現故鄉印記

紐約個展開幕前，旅美畫家鄭麗雲在佛瑞明畫廊與體現思鄉情懷的巨幅扶桑花畫合影。（中央社）

旅美畫家鄭麗雲紐約個展本周開幕，除了招牌的地、氣、水、火「四大元素」主題，還有展現故鄉印記的山脈、花卉。她近年拉長在台創作的時間，期待紐約藝文界細心體會台灣帶給她的啟發。

「鄭麗雲的四大元素」（The Four Elements of Leigh Li-Yun Wen）個展在紐約佛瑞明畫廊（Fremin Gallery）舉辦，展出20多件以地、氣、水、火為主軸的畫作。這是鄭麗雲時隔多年重返發跡地曼哈頓切爾西（Chelsea）辦展，展期從11月16日至12月31日。

鄭麗雲受訪時說，當初在切爾西創作以水、火、大氣為主，大地系列尚未成形。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行後，她待在台灣的時間變長，這次展覽重新整合四大元素，包含大地系列分支的山脈、花卉，期待紐約藝術圈重新認識她的作品。

鄭麗雲在台灣成長，1983年來美求學，從此定居美國。1990年代在藝廊雲集的切爾西嶄露頭角，之後與美國聯邦政府合作，擔任國務院 藝術大使，參與多項國際展覽，並於2010年代返台開設工作室。

紐約是國際大都會 ，藝文活動豐富，但鄭麗雲反而認為，紐約人容易形成狹隘視野，在當地生活很悶。回到故鄉後，她充分感受台灣人熱情，覺得「心花朵朵開」，畫作顏色、步調、深度跟著改變，視野變得更開闊，也更能自由發揮。

以大地系列的山脈為例，鄭麗雲以往在美國創作幾乎都是畫雪景，自認陷入窠臼。返台後，她的身邊盡是綠山，不只反映在作品的綠意上，也令她感嘆「想不到有回台灣、沒回台灣會差這麼遠」。

從事繪畫近40年，鄭麗雲最自豪之處是堅持油彩堆疊，且在幾乎每件作品中展現手工刻出的線條。

她形容這項工程有如下圍棋，或是需要邏輯思考的微積分，因為線條必須在顏料半乾時用尖筆刻入產生，不可能一天就刻完一幅畫，必須分塊完成。驚奇的是，畫布上有如亂碼的線條順暢流洩，絲毫見不到接縫，這就是困難之處，也是她畫作產量有限的原因。

鄭麗雲說：「我在藝壇30年，沒有人可以取代。很多人想抄襲卻沒有辦法，因為他們沒有我的想法。」

鄭麗雲畫作充滿個人風格，與她東西交融的背景密不可分。

她出身鶯歌，家族有陶藝背景，造就她以線條在畫布創造的深度與隆起。踏進繪畫領域後，她先學水墨畫，將書法線條抑揚頓挫融入畫作。接著在美國學習油畫、雕塑、版畫及哈德遜河畫派（Hudson River School）講究的光線，逐步融合後形成「四大元素」系列畫作。

鄭麗雲多件作品被美國政府收購，在美國在台協會（AIT ）等外館陳列，AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今年3月赴台中參觀鄭麗雲「心・流」個展。

身為台美文化交流代表人物之一，鄭麗雲強調藝術家最重要的是「不能忘根」。

她說：「如果你因為到西方世界學西方繪畫，然後跟西方人一樣，那大家都差不多。所以我覺得我很幸運，從台灣長大、在台灣受教育、受台灣的薰陶。我也很高興我是從鄉下出來的，因為我看到三合院，看到花，在田裡看到稻草，這些都是形成美感的元素。」

鄭麗雲回台才開始創作的花卉系列最能體現思鄉情懷。畫廊內陳列一幅巨大的扶桑花畫，鄭麗雲對它別具感情，因為它源於對台灣鄉下老屋的印象，也喚起自己是「台灣的女兒」。