「黃埔大內褲」開價也不賣 備役少將收藏半世紀從軍文物

嘉義縣布袋鎮72歲退役備役陸軍少將蔡崇溪，收藏從1973年保送陸軍官校專修學生班33期就讀，到晉升將軍退役，半世紀軍旅生涯文物，如小型軍史館。(圖：蔡崇溪提供）

台灣嘉義縣沿海布袋鎮72歲退役備役陸軍少將蔡崇溪，陸軍官校46期畢業，在家收藏從1973年保送陸軍官校專修學生班33期就讀，到2001年晉升將軍退役，至今半世紀軍旅生涯文物共數千件之多，連黃埔大內褲、內衣都捨不得丟，還有家鄉寺廟將軍匾等，有中國大陸教授參觀後開價要收藏回大陸，蔡不肯，從軍文物如小型軍史館，常有軍中同袍、親友參觀。

國民黨 總統參選人侯友宜 上周回故鄉嘉縣，在嘉義區漁會座談，蔡崇溪陳情退役軍人福利 被執政黨砍光光，希望侯友宜恢復，侯允諾會檢討退撫法。蔡崇溪說，1973年他從嘉縣朴子市協和高級職業學校，保送陸軍官校專修學生班33期就讀，後來被陸軍官校校長秦祖熙中將選拔就讀陸軍官校正期班46期。

嘉義縣布袋鎮72歲退役備役陸軍少將蔡崇溪，收藏從1973年保送陸軍官校專修學生班33期就讀，到晉升將軍退役，半世紀軍旅生涯文物，如小型軍史館。(圖：蔡崇溪提供）

嘉義縣布袋鎮72歲退役備役陸軍少將蔡崇溪，收藏從1973年保送陸軍官校專修學生班33期就讀，到晉升將軍退役，半世紀軍旅生涯文物，如小型軍史館。(圖：蔡崇溪提供）

當初軍校與軍旅資料都保存下來，沒有遺失也沒有丟棄，後來請木工師傅做櫃子全部保存下來，包括書籍、名牌、假單、識別證、通行證、官章、階級、同學錄、軍服、運動服、勳章、獎章、獎牌、傑出校友、內衣褲、準則等，連入伍生與學年教育時候的學生名牌、鉛筆盒、車票、香菸、筆記本、襪牌、英文習字本等等都保留下來，還有陸官46期畢業的手抄與打字的同學錄都還在。

嘉義縣布袋鎮72歲退役備役陸軍少將蔡崇溪，收藏從1973年保送陸軍官校專修學生班33期就讀，到晉升將軍退役，半世紀軍旅生涯文物，如小型軍史館。(圖：蔡崇溪提供）

因為收藏的紀念品非常豐富無法全部展示，僅展示少部份與有緣者分享。蔡崇溪說，家鄉有習俗，鎮內有鎮民晉陞將軍，每座廟要獻將軍匾，每座廟也要回贈賀匾，贈賀匾非常熱鬧，家鄉一片祝賀歡樂氣氛，非常難得。

嘉義縣布袋鎮72歲退役備役陸軍少將蔡崇溪，收藏從1973年保送陸軍官校專修學生班33期就讀，到晉升將軍退役，半世紀軍旅生涯文物，如小型軍史館。(圖：蔡崇溪提供）

他說，收藏是為回憶過往，珍惜人生，他曾在金門擔任步兵旅長與金西守備師參謀長，深知金門在台海兩岸對峙期間重要角色，期望兩岸和平不要再有戰爭與死亡，因為科技越來越發達導致武器越來越先進，所以，未來的戰爭不是一般砲戰而已，可能會造成更嚴重傷亡，所以，兩岸和平發展增進百姓福利才是正途啊。

嘉義縣布袋鎮72歲退役備役陸軍少將蔡崇溪，收藏從1973年保送陸軍官校專修學生班33期就讀，到晉升將軍退役，半世紀軍旅生涯文物，如小型軍史館。(圖：蔡崇溪提供）

嘉義縣布袋鎮72歲退役備役陸軍少將蔡崇溪，收藏從1973年保送陸軍官校專修學生班33期就讀，到晉升將軍退役，半世紀軍旅生涯文物，如小型軍史館。(圖：蔡崇溪提供）

嘉義縣布袋鎮72歲退役備役陸軍少將蔡崇溪，收藏從1973年保送陸軍官校專修學生班33期就讀，到晉升將軍退役，半世紀軍旅生涯文物，如小型軍史館。(圖：蔡崇溪提供）