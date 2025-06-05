外國旅客看病「拖欠醫藥費」 日政府擬要求入境前參加商業保險

共同社獨家報導，日本政府會在近日內閣會議明記「檢討外國人適用保險的方式」，還將研究如何防止居留在日本的外國人漏繳健保費。圖為在日本新宿車站服務處諮詢的澳洲旅客，非新聞當事人。（路透）

外國人在日本 就醫後拖欠醫藥費的情況愈來愈嚴重，共同社獨家報導，日本政府擬加強管理，會在近日內閣會議明文寫道「檢討外國人適用保險的方式」，並將研究如何防止在日本居留的外國人漏繳健保費 。

共同社指出，根據現行機制，厚生勞動省會將有拖欠一定金額以上醫藥費的外國人名單，提供給入國在留管理廳（入境居留管理），由入管廳加強此人未來的入境審查。政府打算有所調整，還將討論，是否規定外國旅客入境之前必須加入商業醫療保險 。

依日本法律，居留超過3個月的外國人必須繳納國民健康保險費。日本政府將敲定的經濟財政運營指針「骨太方針」，將明訂居留資格審查，將與欠保費及欠醫藥費的紀錄連動。此外，自民黨觀光立國調查會等本月4日緊急決議，要求政府規定赴日外國人有義務在入境前加入商業醫療保險。決議還提出，應研究降低現行機制中的累計拖欠20萬日圓以上的適用門檻。

厚勞省對全國約5500家醫療機構的調查顯示，去年9月有1.1萬名外國旅客就醫，其中87人未支付醫藥費，總額6135萬日元。另據調查，2022年度日本患者拖欠金額約為754億日圓，而包含外籍居民在內的外國籍病人，欠費達10.7億日圓。

日本經濟新聞報導，2023年醫療機構平均每月被欠3.9件，最多的院所達40件，平均49萬日圓。單件最高金額為1846萬日圓，超過2022年度調查的522萬日圓。每月被欠總額500萬日圓的院所有10家，74%為5萬日圓以下，超過100萬日圓的欠款有42件，較2022年度的12件大幅增加。