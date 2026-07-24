房客居家辦公用更多水電費 灣區房東加收200元費用

灣區有房東要向在家工作的房客收取每月200美元的居家辦公費。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 核桃溪一棟新建ADU招租，月租3250美元並含水電與Wi-Fi。

核桃溪一棟新建ADU招租，月租3250美元並含水電與Wi-Fi。 重點二： 廣告特別註明，若房客居家辦公，每月需另付200美元。

廣告特別註明，若房客居家辦公，每月需另付200美元。 重點三：專家認為此費用少見但可理解，可能反映額外能源使用成本。

灣區 一個住房租賃廣告在網路上引起許多人注意，原因並非住房本身，而是其中一句出人意料的話。

灣區ABC電視台報導，位於東灣核桃 溪(Walnut Creek)一棟新建的一房附屬住宅單位(ADU)最近登廣告招租，月租金 為3250美元，含水電費和Wi-Fi。但廣告特別註明：如果在家辦公，每月需另外支付200美元。

這項額外費用很快就引起租屋者注意，許多人表示，從未聽過類似費用，其至有人稱這種作法「荒謬至極」。

遠距辦公人士威廉斯(Christopher Williams)說：「居家辦公費？從來沒聽過，房租已經夠貴的了。」

這棟ADU位於核桃溪北門區(Northgate)，面積為535平方呎，租金包含水電瓦斯費、網路費、私人露台和停車位，額外收費針對的是經常在家工作的房客。

根據房地產網站Zillow的數據，灣區平均月租金約3650美元，比全美平均高出約81%。對一些租屋者來說，每月可能還得多付200美元，讓他們感到難以置信。

儘管這種收費不常見，但住房專家表示，它並非完全不合理。東灣租賃住房協會(East Bay Rental Housing Association)執行長巴恩斯(Derek Barnes)說：「這就像是公用事業成本回收費或環境保護費一樣。」

巴恩斯表示，全天在家工作的人可能比去辦公室上班的人使用更多水、電、網路和空調。他還指出，ADU業主通常會比大型公寓大樓業主擁有更大的靈活性，主要取決於租賃單位所在地區和適用的租金法規。

巴恩斯不認為居家辦公費未來會普及，不過，他表示，這項收費可能引發關於租賃住宅能源使用和節約的更廣泛討論。

巴恩斯說：「由於租客看不到帳單，很難意識到自己到底消耗了多少寶費的能源。」

大部分租屋者都希望，這種作法不會成為常態。

有租屋者笑著說：「如果我的房東提出收取這類費用，那我絕對不會在家工作。」