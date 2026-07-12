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市長話金山／全城志工日 3500人秀舊金山精神

舊金山市長辦公室提供
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舊金山首次「全城志工日」活動11日在全市11個區同時展開。（舊金山市府提供）
舊金山首次「全城志工日」活動11日在全市11個區同時展開。（舊金山市府提供）

各位《世界日報》讀者們，大家周末愉快。

舊金山首次「全城志工日 (One City Day)」活動昨（11）日在全市11個區同時展開。早上九點，全市11個區共13個地點同時開始啟動儀式，由不同的民選官員、市府部門還有社區領導及志工團隊一起為超過170個大大小小不同的志工活動拉開序幕。

13地點辦逾170活動

在第11區參加啟動儀式後，我陸續也到了多個區與不同的志工團隊打招呼，而且我的團隊也分散在各區參與義工活動。

舊金山在過去的一年多已經向全世界多次證明，舊金山正在復甦。那還有什麼比服務社區、互相扶持更能體現舊金山的精神呢？每次有人問我，究竟舊金山最特別之處在哪。我都會回答，是我們的市民，我們願意為鄰居挺身而出。今天，超過3500位跨越不同年齡、不同社區、不同行業的志工們，正是向我們展示了舊金山人的自豪與驕傲。我們希望我們的城市變得更好，並且願意為這個城市付出。

「全城志工日」正是我從開始就保持的信念的體現，我相信當我們每個人都願意出來，為我們的城市和鄰居提供一點點援助，我們就可以共築一個更強大的舊金山。我們會為自己的身分自豪、這個紐帶會使我們大家都更加愛護這個城市。

市長夫人促成志工日

這次的活動，我有一個特別的人需要感謝，她就是我的妻子，舊金山第一夫人貝卡。當我上任的時候，我就知道她能把她人生最熱愛的事情之一——服務社區，與第一夫人這個身分緊密結合。是她的努力讓今天能成為現實，她一直以來與不同的市府部門、社區組織、商家還有非營利機構共同合作，讓每個社區的人都能得以透過志工活動互相建立關係，而這種關係我們相信會走得更遠。

各機構發揮不同創意

大家不要想著，志工活動不過就是清潔街道、清理草坪種植樹木。這次我們發揮了創意，在最開始的時候，只要希望能舉辦一場志工活動的團體或者機構，都可以遞交自己的創意。所以這次我們會有教授長者如何使用電子設備及AI工具的課程，有製作玩具給在收容所的動物的手工作坊，有急救課，有自衛防身課，重刷燈柱。以金銀島為例，就有四個不同類型的志工活動，讓各位島上居民或市民重新了解這個相對新開發的社區現在如何煥然一新。

最後，感謝各位志工，組織的機構令「全城志工日」如此成功。也感謝每一個願意與鄰居打招呼、和認識的人展開一個微笑、看到別人有需要願意提供幫助的每一位舊金山居民。

羅偉親自操作，翻土、挖洞準備種植樹木。（舊金山市府提供）
羅偉親自操作，翻土、挖洞準備種植樹木。（舊金山市府提供）

羅偉巡訪華裔社區，與民眾合影。（舊金山市府提供）
羅偉巡訪華裔社區，與民眾合影。（舊金山市府提供）

羅偉巡訪多個分區，與不同的志工團隊打招呼並致謝。（舊金山市府提供）
羅偉巡訪多個分區，與不同的志工團隊打招呼並致謝。（舊金山市府提供）

精華 FAQ

  • 活動於昨日上午9點在全市11個區、13個地點同步啟動，並由民選官員、市府部門、社區領導和志工團隊共同揭開序幕，規模相當廣泛。

  • 市長認為，服務社區與彼此扶持最能體現舊金山精神；超過3500名志工的投入，正展現市民願意為城市付出，並共同推動舊金山持續復甦。

  • 活動不只限於清潔或植樹，還包含教長者使用電子設備與AI、製作動物玩具、急救與自衛課程等多元內容，而推動成形的重要人物是市長夫人貝卡。

舊金山 世界日報

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