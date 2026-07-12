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洛杉磯到府私廚 99%客戶是華人 願意花錢買時間、健康

記者趙健/綜合報導
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下班回家，不用趕著買菜、備料，也不用洗碗收拾，熱騰騰的家常菜已經端上餐桌。（受訪...
下班回家，不用趕著買菜、備料，也不用洗碗收拾，熱騰騰的家常菜已經端上餐桌。（受訪人提供）

下班回家，不用趕著買菜、備料，也不用洗碗收拾，熱騰騰的家常菜已經端上餐桌。近年，請私廚到家做飯，逐漸成為一些華人家庭的新選擇，尤其受雙薪家庭、有孩家庭歡迎。許多人願意花幾百美元換取更多陪伴家人的時間，也希望吃得更健康、更安心。

洛杉磯從事到府私廚服務的華人留學生Casper表示，目前她的客戶99%都是中國人或美籍華裔，大多是夫妻都要上班、家裡有孩子或長輩，沒有太多時間天天下廚。「很多人不是不會做飯，而是真的沒時間做。」她說，近年愈來愈多家庭願意請人上門做飯，最看重的是食材新鮮、口味客製化，以及吃得健康、放心。

她表示，目前收費依服務內容不同，每小時40至80美元，三小時起接單。換句話說，一個家庭請她上門一次，基本花費至少120美元，若加上買菜、通勤、小費或聚餐需求，總支出可能更高。

雖然到府私廚收費不低，但餐桌上的菜色未必豪華。她表示，最受歡迎的仍是水煮牛肉、清蒸魚、糖醋排骨、辣子雞丁、干煸四季豆等家常料理，重點不是山珍海味，而是符合一家人口味，吃得健康又安心。一般客戶會提前報出想吃的菜色，也有人只指定想吃川菜、粵菜或湘菜，其他交由她搭配設計。

Casper認為，美國外食成本高，加上近年小費文化愈來愈普遍，也改變一些華人家庭的消費習慣，很多人不願意出門吃飯。她表示，相較之下，到府私廚可以依照家庭成員需求調整口味、控制油鹽與食材來源，甚至一次多做幾道菜，讓家人隔天也能享用，因此對不少家庭而言更方便。即使請人做飯有時比外出用餐還貴，仍有不少家庭願意這麼做。

她也觀察，美國與亞洲最大的不同，在於烹飪環境。許多美國住宅的爐火火力較弱，若想炒出中餐講究的「鑊氣」，還得看客戶家是否設有中式廚房；此外，美國超市葉菜種類不像亞洲豐富，上海青、西蘭花、高麗菜等也成了最常出現在餐桌上的蔬菜。

走進不同家庭，也讓她看見各種不同的生活樣貌。她笑說，有些條件較好家庭的客戶十分親切，曾有客戶宴客準備帝王蟹，聚餐結束後還主動讓她把半隻帝王蟹打包帶回家；也有客戶對清潔要求特別高，不僅要求桌面反覆擦拭，鍋具、流理台甚至調味瓶都要恢復到「像新的一樣」，讓她笑稱，除了廚藝，耐心和服務能力同樣重要。

雖然到府私廚收費不低，但餐桌上最受歡迎的仍是家常料理，重點不是山珍海味，而是符合...
雖然到府私廚收費不低，但餐桌上最受歡迎的仍是家常料理，重點不是山珍海味，而是符合一家人的口味，吃得健康又安心。（受訪人提供）

Casper表示，近年不少家庭願意請人上門做飯，最看重的是食材新鮮、口味客製化，...
Casper表示，近年不少家庭願意請人上門做飯，最看重的是食材新鮮、口味客製化，以及吃得健康、放心。（受訪人提供）

精華 FAQ

  • 因為許多家庭夫妻都要上班，還要照顧孩子或長輩，沒有時間天天下廚；請私廚能省去買菜、備料與收拾，還能吃得更健康安心。

  • 她表示客戶99%是中國人或美籍華裔，服務收費每小時40至80美元、3小時起跳，一次上門至少120美元，若含買菜、通勤與小費費用更高。

  • 她觀察美國住宅爐火較弱，較難炒出中餐講究的鑊氣；另外超市蔬菜種類不如亞洲多，上海青、西蘭花、高麗菜等反而成了常見食材。

華裔 洛杉磯 華人

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