TikTok帶火華埠亞洲零食店 年輕遊客來金山瘋「尋寶」

TikTok帶火華埠亞洲零食店，年輕遊客來舊金山瘋「尋寶」。（記者李怡/攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： TikTok帶動舊金山華埠零食店成為年輕遊客首站。

TikTok帶動舊金山華埠零食店成為年輕遊客首站。 重點二： 遊客依影片尋找辣條、魔芋爽與動漫聯名汽水等商品。

遊客依影片尋找辣條、魔芋爽與動漫聯名汽水等商品。 重點三：社群媒體讓華埠旅遊從中餐觀光轉向亞洲流行文化。

如果十年前來舊金山華埠 ，遊客的行程大多是吃港式點心、買茶葉、拍龍門。現在很多年輕人來華埠的第一站卻變成了亞洲零食店。

今年國慶日長周末，記者走訪華埠發現，不少年輕遊客拿著手機走進零食店，不是為了飽腹，而是像尋寶一樣，按照TikTok 影片尋找網紅推薦的亞洲零食。像辣條、魔芋爽、各種口味的泡麵、亞洲火腿，動漫聯名汽水，都成了他們購物籃裡的熱門商品。

華埠正在出現一種新的旅遊方式。不少年輕人一邊滑著TikTok，一邊在貨架間來回找影片裡出現的商品。有人找到後便興奮地叫朋友過來拍照，花二、三十美金就能豐富的品嚐到各色小零食。

一位來自德州的遊客表示，她來舊金山前就在社群平台收藏了好幾支「華埠必買零食」影片，因此第一站便直奔零食店。「以前覺得華埠就是吃中餐，現在更像是一間大型亞洲便利商店。」

這股熱潮背後，其實是亞洲流行文化近年快速走進美國年輕人的生活。TikTok上「亞洲零食Asian Snacks」相關影片動輒數百萬次觀看，從試吃辣條、挑戰魔芋零食，到分享各種泡麵排行榜，讓許多原本只有亞洲人熟悉的食品，變成外國年輕人口中的「必吃清單」。

華埠商家也感受到這股改變。業者表示，現在不少顧客一進門，不是詢問哪個最好吃，而是直接拿出手機，指著影片問：「還有這個嗎？」甚至不知道商品中文名稱，只認得包裝顏色。

有趣的是，同一件商品，在不同族群眼中代表不同意義。對各族裔遊客來說，一包辣條、一支火腿腸，代表的是第一次接觸亞洲文化的新鮮感。對華裔年輕人而言，這些卻是熟悉的童年味道。一間小小的零食店，同時承載著不同的意義。

社群媒體改變的不只是購物習慣，也悄悄改變了華埠的旅遊樣貌。過去，人們來華埠帶走的是茶葉和月餅。現在更多年輕人離開時，手上提著的是辣條、動漫汽水和一袋亞洲零食。華埠賣的還是那些商品，但吸引世界各地年輕人走進來的理由，已經從「異國美食」，變成了「亞洲流行文化」。

TikTok帶火華埠亞洲零食店，年輕遊客來舊金山瘋「尋寶」。（記者李怡/攝影）

TikTok帶火華埠亞洲零食店，年輕遊客來舊金山瘋「尋寶」。（記者李怡/攝影）

TikTok帶火華埠亞洲零食店，年輕遊客來舊金山瘋「尋寶」。（記者李怡/攝影）

TikTok帶火華埠亞洲零食店，年輕遊客來舊金山瘋「尋寶」。（記者李怡/攝影）

TikTok帶火華埠亞洲零食店，年輕遊客來舊金山瘋「尋寶」。（記者李怡/攝影）

TikTok帶火華埠亞洲零食店，年輕遊客來舊金山瘋「尋寶」。（記者李怡/攝影）

TikTok帶火華埠亞洲零食店，年輕遊客來舊金山瘋「尋寶」。（記者李怡/攝影）