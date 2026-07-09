TikTok帶火華埠亞洲零食店 年輕遊客來金山瘋「尋寶」
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如果十年前來舊金山華埠，遊客的行程大多是吃港式點心、買茶葉、拍龍門。現在很多年輕人來華埠的第一站卻變成了亞洲零食店。
今年國慶日長周末，記者走訪華埠發現，不少年輕遊客拿著手機走進零食店，不是為了飽腹，而是像尋寶一樣，按照TikTok影片尋找網紅推薦的亞洲零食。像辣條、魔芋爽、各種口味的泡麵、亞洲火腿，動漫聯名汽水，都成了他們購物籃裡的熱門商品。
華埠正在出現一種新的旅遊方式。不少年輕人一邊滑著TikTok，一邊在貨架間來回找影片裡出現的商品。有人找到後便興奮地叫朋友過來拍照，花二、三十美金就能豐富的品嚐到各色小零食。
一位來自德州的遊客表示，她來舊金山前就在社群平台收藏了好幾支「華埠必買零食」影片，因此第一站便直奔零食店。「以前覺得華埠就是吃中餐，現在更像是一間大型亞洲便利商店。」
這股熱潮背後，其實是亞洲流行文化近年快速走進美國年輕人的生活。TikTok上「亞洲零食Asian Snacks」相關影片動輒數百萬次觀看，從試吃辣條、挑戰魔芋零食，到分享各種泡麵排行榜，讓許多原本只有亞洲人熟悉的食品，變成外國年輕人口中的「必吃清單」。
華埠商家也感受到這股改變。業者表示，現在不少顧客一進門，不是詢問哪個最好吃，而是直接拿出手機，指著影片問：「還有這個嗎？」甚至不知道商品中文名稱，只認得包裝顏色。
有趣的是，同一件商品，在不同族群眼中代表不同意義。對各族裔遊客來說，一包辣條、一支火腿腸，代表的是第一次接觸亞洲文化的新鮮感。對華裔年輕人而言，這些卻是熟悉的童年味道。一間小小的零食店，同時承載著不同的意義。
社群媒體改變的不只是購物習慣，也悄悄改變了華埠的旅遊樣貌。過去，人們來華埠帶走的是茶葉和月餅。現在更多年輕人離開時，手上提著的是辣條、動漫汽水和一袋亞洲零食。華埠賣的還是那些商品，但吸引世界各地年輕人走進來的理由，已經從「異國美食」，變成了「亞洲流行文化」。
因為他們先在TikTok上看過大量「華埠必買零食」影片，來到現場就按圖索驥找辣條、魔芋爽、泡麵和動漫汽水，把購物變成尋寶體驗。 熱門商品包括辣條、魔芋爽、各種口味泡麵、亞洲火腿，以及動漫聯名汽水等。許多年輕人會拿手機對照影片，找到後還會興奮拍照分享。 商家發現顧客常直接拿手機問商品在哪裡；對外國遊客來說是新奇的亞洲文化體驗，對華裔年輕人則是童年味道，反映華埠旅遊樣貌已改變。
精華 FAQ
因為他們先在TikTok上看過大量「華埠必買零食」影片，來到現場就按圖索驥找辣條、魔芋爽、泡麵和動漫汽水，把購物變成尋寶體驗。
熱門商品包括辣條、魔芋爽、各種口味泡麵、亞洲火腿，以及動漫聯名汽水等。許多年輕人會拿手機對照影片，找到後還會興奮拍照分享。
商家發現顧客常直接拿手機問商品在哪裡；對外國遊客來說是新奇的亞洲文化體驗，對華裔年輕人則是童年味道，反映華埠旅遊樣貌已改變。
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