世界盃尚未結束 灣區企業成最大贏家

世界盃尚未結束，灣區企業已成最大贏家。(取自Levi's Stadium臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 世界盃在灣區掀起觀賽熱潮，帶旺旅館、餐廳、酒吧與交通運量，主辦方估計可創造數億美元經濟效益，並讓當地企業與觀光業同步受益。

南灣與舊金山 的旅館、餐廳及酒吧擠滿數萬名球迷，前往用餐、購物和派對。7月1日當美國隊與波赫隊(Bosnia-Herzegovina)進行灣區 最後一場比賽時，體育場內外以及數十個當地觀賽派對，都聚集大量球迷。

舊金山紀事報報導，世界盃 灣區賽程主辦城市聖塔克拉拉當地旅遊局「Discover Santa Clara」執行長羅森(Christine Lawson)表示，李維體育場(Levi's Stadium)幾乎滿場，公共交通客流量也破紀錄，反映民眾對本屆世界盃的極大熱情。

她指出，這種興奮之情遠超出體育場。旅館透過各種活動成為球迷的聚集地，例如聖塔克拉拉希爾頓飯店的「End Zone」體驗活動，凱悅飯店舉辦的FIFA觀賽派對。同時，參與聖塔克拉拉旅遊局「全球運動會美食之旅」(餐廳指南)的餐廳，也迎來全球遊客。

賽事開始前，灣區活動主辦委員會預測，六場世界盃比賽將帶來4億8000萬至6億3000萬美元經濟效益，並創造1萬3000個就業機會，預計一半資金將流向聖塔克拉拉縣。

6月30日周二，在聖荷西市中心San Pedro廣場，3萬名觀眾聚集觀看墨西哥以2比0擊敗厄瓜多的比賽。市集和美食廣場在過去三周已接待35萬名球迷。在舊金山，周三觀賽地點包括39號碼頭、Mission Rock及大通中心場外。

舊金山國際機場發言人雅克爾(Doug Yakel)表示，自6月11日以來，機場接受安檢的旅客人數比去年同期增加3%，部分歸功於世界盃。

世界盃的全球影響力正在提振舊金山的國際旅遊業。即使是被禁止在世界盃比賽期間投放廣告的公司，也從全球關注中受益。上月，位在聖塔克拉拉的李維體育館更名為舊金山灣區體育場，李維(Levi's)標誌也被遮蓋起來，這是對非世界盃贊助商的限制措施之一。但這家總部位在舊金山的公司，巧妙地將社交媒體上的圖片、替換成被遮蓋的標誌，甚至在其他國家門市也用布遮蓋標誌。周三，該公司開始銷售一款名為「無人知曉標誌T恤」(Nobody’s Gonna Know Logo Tee)的同款T恤。

灣區近年興起體育熱潮，過去兩年曾舉辦NBA全明星賽與超級盃，促使成立於2022年的灣區主辦委員會(Bay Area Host Committee)發展成為常設機構，目前正尋求更多企業贊助。

委員會執行長詹莫罕默德(Zaileen Janmohamed)表示，國際球隊與全球球迷湧入體育場，國內外遊客體驗當地旅館、餐廳、社區和企業，能量紮實且廣泛。未來可能會有更多足球迷湧入。灣區正在申辦2031年女足世界盃。