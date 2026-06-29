金山咖啡館捐3萬 力挺LGBTQ族群

Philz Coffee已向上周末舉行的舊金山同志驕傲大遊行（San Francisco Pride Parade）捐助3萬元，成為今年活動的贊助商。（取材自谷歌街景）

舊金山 本地連鎖咖啡品牌Philz Coffee，在今年初因計畫移除門市中懸掛的彩虹旗引發LGBTQ 社區的抗議，如今選擇以實際行動修補與該社群的關係。

據舊金山標準(San Francisco Standard)報導，Philz Coffee已向上周末舉行的舊金山同志 驕傲大遊行捐助三萬元，成為今年活動的贊助商。這也是該品牌自2018年以來，重新以贊助商身分支持舊金山同志驕傲節活動。

Philz Coffee創立於舊金山米慎區，長年以在地文化、員工個性與社區連結為品牌特色。今年4月隨著品牌被私募基金Freeman Spogli收購後，公司提出調整門市陳設，移除包括彩虹旗在內的牆面裝飾。執行長薩達拉尼亞尼（Mahesh Sadarangani）表示，此舉旨在為所有門市打造「更一致且更具包容性的顧客體驗」，強調公司對多元族群的支持「不僅體現在牆面裝飾上」。

不過，這項決定很快引發員工、顧客與灣區LGBTQ團體強烈反彈，尤其在卡斯楚區門市，彩虹旗被視為社區文化與安全感的重要象徵，而不只是一般裝飾。

本報此前報導，多名門市員工與社區成員認為，移除彩虹旗會被解讀為企業淡化少數族群能見度。員工團體也在Change.org發起連署，灣區多個LGBTQ組織及州參議員威善高（Scott Wiener）均公開表達關切。

在壓力升高後，執行長薩達拉尼亞尼於宣布撤回相關政策，表示所有已懸掛的彩虹旗可繼續保留，先前被移除的也可以重新掛回。他當時在聲明中表示：「我犯了一個錯誤，我真誠地道歉。」他並承認，該決策讓員工、顧客與長期支持Philz的LGBTQIA+社群感到困惑與受傷。

薩達拉尼亞尼本周在出席一場LGBTQ論壇時，回顧彩虹旗爭議與公司決策。他表示，Philz計畫在門市設置「社區牆」，並將進步驕傲旗納入展示。他也表示，公司內部有相當多LGBTQ員工，Philz每年都會支持相關社群倡議，並稱自己對能夠贊助今年舊金山同志大遊行感到自豪。