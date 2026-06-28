市長話金山／舊金山國慶活動多 金門大橋將放煙火

圖為2024年國慶日，舊金山灣絢麗的煙火和金門大橋同框的畫面。而今年國慶日煙火則將直接在金門大橋上施放。(美聯社)

各位《世界日報 》 讀者們，大家好。

周六就是獨立日，適逢今年美國建國250周年這個歷史時刻，舊金山 也以獨特的方式慶祝國慶。

建橋近90年第3次放煙火

在7月4日周六晚9點半開始，煙火表演將在舊金山地標金門大橋 橋塔燃放。這是金門大橋建橋近90年來，第三次舉行煙花匯演，之前分別是1987年大橋建成50周年紀念，及2012 年金門大橋75周年紀念。

金門大橋是美國著名的地標，所以在慶祝我們國家獨立250周年之際，也是最理想的煙火匯演地點。如果各位希望在獨立日當天慶祝，歡迎大家來到我們最美好的舊金山，無論是在公園休憩、在海傍散步、在餐廳光顧，都可以感受我們獨特又充滿活力的藝術與文化。在獨立日周末，無論是本地居民抑或遊客，公共交通都是大家最理想的出行工具。

除了在兩座橋塔之間的東面燃放煙火外，這次市內唯一官方的煙火匯演還有兩艘船，一艘在橋底，一艘在漁人碼頭附近，構成盛大的煙火表演。因此與往年有所不同，計畫觀看煙火匯演的民眾，請不要聚集在渡輪大樓附近，這個往年最佳觀賞地點今年將不會看到煙火。

最佳視野包括在金門大橋東南方向的地方，包括Crissy Field、Marina Green、漁人碼頭39號碼頭沿岸或Embarcadero鄰近的街區。

舊金山市長羅偉宣布，今年適逢美國建國250周年，舊金山將以獨特的方式慶祝國慶–在金門大橋橋塔施放煙火。（記者王子涵／攝影）

7×7藝術裝置點亮國旗色

除了國慶煙火匯演，灣區的各種慶祝活動接連不斷。如果大家在晚上抬頭看向夜空，不難發現舊金山出現了彩色激光。如果大家感到好奇，這是一個由Illuminate提供的免費公共藝術裝置，命名為「7×7」，一共49條激光光柱直至獨立日當晚都會點亮，顏色將根據舊金山內活動不同而有所調整。6月底是驕傲大遊行周末，所以顏色設為彩虹色，之後一周將轉變為美國國旗的顏色。

大型公共藝術裝置「7X7」，49道彩色光束在市政中心廣場升起。驕傲月的彩虹色之後，國慶周將由紅白藍國旗色擔綱。（市府提供）

這個月也是舊金山建城250周年，「7×7」同時也是舊金山的暱稱，希望可以提醒各位民眾，舊金山各種美好及令人驕傲的歷史。尤其是正值灣區舉辦美加墨世界盃之際，令全世界球迷及遊客重新認識舊金山。這個夏天議案，舊金山不僅有大型活動，例如世界盃、國慶日，還有驕傲大遊行，我們還有創意、活力及精神，讓舊金山重新回到世界最偉大城市之列。舊金山一直以我們的價值觀帶領城市發展，而這些價值觀也在各種活動中得到體現。

動植物園、博物館祭優惠

當然，夏天也是各種親子活動的時間。今年我們繼續「全民博物館」計畫，領取Medi-Cal或糧食券社會福利的舊金山民眾，可購買優惠價為3元的舊金山動物園門票，以及免費進入多個舊金山博物館。符合資格的家庭，可以帶上醫療白卡或糧食券，以及舊金山居住證明，免費參觀全市20多個博物館及動植物園。

舊金山推出「全民博物館計畫」，其中，低收入居民只要3美元票價，就可進舊金山動物園參觀。（記者李怡／攝影）