2大型娛樂集團 競購屋崙體育場

圖為屋崙體育場(Oakland Arena and Coliseum)。(取材自谷歌地圖)

新消息指出現有兩家大型娛樂集團，對屋崙 體育場（Oakland Arena and Coliseum）發起競購。

舊金山紀事報報導，管理屋崙體育館和競技場的公司，正在競購該場地，這使得出售這處位於東屋崙的112畝土地的複雜計畫又添了變數。16日，Legends Global向屋崙收購公司（Oakland Acquisition Company）提交了一份收購草約。屋崙收購公司是一家投資集團，目前正在與屋崙市和阿拉米達縣就收購屋崙體育館綜合體進行談判。

Legends Global提出總共投資1.02億美元用於體育館的收購，資金包括體育館本身的購買成本和維修費用。同時，另一家競標者橡樹景集團（Oak View Group）也在積極爭取屋崙市官員和社區團體的支持，使得兩家大型娛樂公司之間可能展開爭奪，爭取灣區 最大的室內音樂會場館之一的控制權。

屋崙市和阿拉米達縣已初步同意分別以1.25億美元和1.15億美元的價格，將各自持有的屋崙體育館及場館用地50%的股份出售給屋崙收購公司。該集團成員包括：非裔體育娛樂集團的鮑比特（Ray Bobbitt）；總部位於芝加哥 的私人投資銀行Loop Capital的雷諾茲（Jim Reynolds）；籃球經紀人達菲（Bill Duffy）；還有房地產投資者克羅寧（Susan Cronin）。

屋崙收購公司一直在努力籌集完成交易所需的資金。解決方案是：剝離擁有1萬9200個座位的體育館，它是屋崙體育館綜合體中更容易變現的部分。今年5月，經過近一年的談判，屋崙收購公司和屋崙市政府達成了一份條款清單，其中一位未具名的潛在第三方將支付至少1億美元收購該體育館。

紀事報報道稱，由音樂產業巨頭、前Ticketmaster董事長兼執行長阿佐夫（Irving Azoff）於2015年聯合創立的橡樹景集團參與了這筆交易。目前尚不清楚橡樹景集團向屋崙收購公司提出的體育館收購價格是多少。