賽特轉向支持陳詩敏 將原競選團隊改組為助選力量

前國會議員候選人賽特（見圖）近日公開背書、並鼓勵其支持者，轉而支持在初選中他的對手市議員陳詩敏。 （記者王子涵╱攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 賽特公開背書陳詩敏，並呼籲支持者改投她。

賽特公開背書陳詩敏，並呼籲支持者改投她。 重點二： 原競選團隊與資金網絡轉為SF Solidarity PAC助選。

原競選團隊與資金網絡轉為SF Solidarity PAC助選。 重點三：賽特將動員支持者與募款資源，協助陳詩敏對抗威善高。

前國會議員候選人賽特（Saikat Chakrabarti）近日公開背書、並鼓勵其支持者轉而支持在初選中的競爭對手––舊金山 市議員陳詩敏（Connie Chan），角逐聯邦眾議員 。賽特原有競選團隊也轉型為支持陳詩敏的獨立支出政治行動委員會（SF Solidarity PAC）。

舊金山紀事報報導，賽特在初選期間投入近1000萬元競選經費，並與全國進步派募款網絡關係密切，因此他的支持可能對陳詩敏陣營產生重要影響。

其發言人奧爾比（Nate Allbee）表示，賽特初步將把其約200人的競選團隊，包括付薪拉票員，轉化為支持陳詩敏的助選力量。陳詩敏在6月2日初選中，面對州參議員 威善高（Scott Wiener）及支持威善高的獨立委員會，明顯處於資金劣勢；進入決選後，她預料仍可能在經費上落後於威善高。

至於賽特本人將為陳詩敏投入多少資金，目前尚未確定。奧爾比表示，賽特也將協助陳詩敏募款。

根據聯邦競選財務披露資料，截至周二，SF Solidarity PAC手頭現金為38萬4880元。賽特是金融科技公司Stripe的早期員工，個人資產估計超過1億6000萬元。奧爾比說：「目標就是讓陳詩敏當選，因此他會做需要做的事。」

賽特的拉票團隊將首先接觸他在選區內的4萬1990名支持者，呼籲他們改為支持陳詩敏。之後，團隊也將接觸約12萬5000名在初選中未投票的民主黨及無黨派選民，爭取他們在11月大選中支持陳詩敏。

在6月2日初選中，威善高以41%的得票率領先，陳詩敏以30%排名第二，賽特則以18%位居第三。

賽特周日透過社交媒體影片宣布支持陳詩敏。他表示，自己與陳詩敏都主張削弱企業利益對民主黨的影響，這也是他在競選期間的主要訴求之一。

前國會議員候選人賽特近日公開背書、並鼓勵其支持者，轉而支持在初選中他的對手市議員陳詩敏（見圖）。（記者王子涵╱攝影）