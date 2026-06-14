市長話金山／新財年預算 續守護社區安全

舊金山市長羅偉日前提出該市2026-27年、以及2027-28年未來兩個財政年度的預算案，交由市議會審議。（記者王子涵／攝影）

各位世界日報 讀者們，大家好。

我在本周提出了舊金山 2026-27年、以及2027-28年未來兩個財政年度達到169億元的預算案，這個市長預算案將交由市議會審議。

無論你是舊金山的居民、遊客或者在這裡工作的人，都不難發現這座城市的魅力之處。無論是生機勃勃的商業、選擇繁多的店舖還是和諧友好的鄰里關係。我們的城市正在朝正確的方向發展，但是這些改進卻需要我們繼續的支持與投入。

平衡兩年6.4億財政赤字

如果你正在與家人共度周末，所有人都能第一手感受到這個城市不斷上漲的生活成本壓力，房租、醫療、食物以及交通等等，都令不少家庭或初初步入社會的年輕人懷疑，這裡是否還會有他們的一席之地。

我過去的成長經歷有很多機遇，但是我一直以來，都致力於將我的事業投入到為大家創造機會，因為我知道不是所有人都如我一樣。

所以我很自豪，能負責任地向舊金山納稅人以及市民，遞交這份平衡且加強社區安全網絡的預算，即使今年我們面臨著前所未有的聯邦撥款削減的危機，我們的市民也能放心，知道我們市府能為大家兜底，不至於陷入絕境。

而這份預算更是平衡了兩年間共6億4200萬元的財政赤字。

降低大而美法案衝擊

去年7月，當我們城市好不容易開始步入正軌的時候，國會通過了「大而美法案」，直接影響了很多家庭賴以維生的食物以及醫療補助。當大家失去醫療保險，他們就會來到我們的公立醫院求醫。當聯邦不再支付基本費用的時候，這些服務就要靠舊金山的財政支援。這個預算會撥出3400萬元投入到我們的緊急儲備金，用於應對聯邦或州的削減撥款，尤其是幫助舊金山居民能繼續獲得醫療或糧食券等基本福利。 總統川普簽署、實施「大而美法案」後，直接影響很多家庭賴以維生的食物以及醫療補助。羅偉表示，新預算將撥出3400萬元投入到緊急儲備金，用於應對聯邦或州的削減撥款，幫助舊金山居民能繼續獲得醫療或糧食券等福利。(路透) 總統川普簽署、實施「大而美法案」後，直接影響很多家庭賴以維生的食物以及醫療補助。羅偉表示，新預算將撥出3400萬元投入到緊急儲備金，用於應對聯邦或州的削減撥款，幫助舊金山居民能繼續獲得醫療或糧食券等福利。(本報資料照片)

支持減免托兒服務費

而這份預算也會延續我去年的政策，繼續支持舊金山的免費或減免的托兒服務。而面對大家最關係的公共安全以及安全清潔的街道，我的預算案也加大了投入。

根據分析，如果我們不採取措施應對，未來五年舊金山的財政赤字將會高達10億元。作為市長，我的責任是要建立一個穩健且長遠的預算方案，在現今的形式下，我們不能一味開源，將財政壓力轉嫁於市民上。這份預算案，將會削減3億元的結構性赤字，令舊金山的財政結構更穩健。我的辦公室通過放緩公務員招聘等為納稅人節省每年1億元。我們仔細審核市府每份合約及項目，並且簽署了舊金山第一份以績效為標準的合約，來改善無家可歸及藥物成癮的服務。 羅偉強調，新財年預算將延續他既定的政策，繼續支持舊金山的免費或減免的托兒服務。(華埠護兒中心資料照片)

去年，我們沒有令舊金山的赤字繼續惡化。今年，面對新的危機，我們依然會守護舊金山居民。