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惡魔島鐵人3項今登場 灣區夏季活動旺季到

記者李怡╱舊金山報導
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北岸區文化節活動展現當地深厚的義大利移民文化、歷史氛圍。(記者李怡╱攝影)
北岸區文化節活動展現當地深厚的義大利移民文化、歷史氛圍。(記者李怡╱攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：舊金山6月進入夏季活動旺季，周末多項大型節慶與賽事登場。
  • 重點二：惡魔島鐵人三項今晨開賽，路線跨越多個地標並將實施交通管制。
  • 重點三：SFMTA提醒多條Muni路線改道，民眾出門前應先查詢最新交通資訊。

進入6月，舊金山迎來夏季戶外活動旺季。本周末6日及7日全市有多場大型節慶、體育賽事及社區活動同步登場，從北岸區義大利文化節、濱海區聯合街節慶，到知名的「惡魔島鐵人三項賽」，預計將吸引數萬名居民與遊客參與。舊金山市交通局（SFMTA）提醒民眾，部分街道將實施封路，Muni公車也將改道行駛，建議提前規劃行程。

最受矚目的活動之一是已有百年歷史的惡魔島鐵人三項賽。賽事將於今（7）日上午7時展開，參賽者需從惡魔島游泳橫渡至聖方濟各遊艇俱樂部，隨後騎自行車穿越普雷西迪歐（Presidio）、金門公園及海傍公路（Great Highway），最後再完成長跑挑戰。由於賽事路線橫跨舊金山多個地標區域，部分道路將臨時管制。

同樣在本周末登場的還有北岸區的義大利殖民節，活動在周末兩天上午11時至下午6時舉行。現場除了義大利傳統美食與音樂表演外，也展現北岸區深厚的義大利移民文化歷史。

除了大型活動外，海耶斯谷（Hayes Valley）「共享空間與農夫市集」活動也持續進行。整個6月份每逢周五、周六，Hayes Street部分路段都將封閉給行人使用，讓民眾可以更悠閒地逛街、用餐及參與社區活動。

舊金山市交通局表示，本周末多項活動將導致部分道路封閉及Muni公車改道，包括45 Union/Stockton、39 Coit、30 Stockton、8 Bayshore及9 San Bruno等路線都將受到影響。民眾出門前可先查詢SFMTA網站最新交通資訊，或改搭地鐵及其他公共交通工具前往活動現場。

已有百年歷史的惡魔島鐵人三項比賽，今年賽事於7日上午7時展開。(記者李怡╱攝影)
已有百年歷史的惡魔島鐵人三項比賽，今年賽事於7日上午7時展開。(記者李怡╱攝影)

精華 FAQ

  • 本周末舊金山有多場大型活動同步舉行，包括惡魔島鐵人三項、北岸區義大利殖民節，以及海耶斯谷共享空間與農夫市集，預計吸引數萬人參與。

  • 賽事於今晨7時開跑，選手先從惡魔島游泳至聖方濟各遊艇俱樂部，再騎車穿越普雷西迪歐、金門公園與海傍公路，最後完成長跑挑戰。

  • SFMTA表示，多場活動將造成部分道路封閉，45 Union/Stockton等多條Muni路線也會改道，建議民眾提前查詢網站資訊，並優先使用地鐵或其他公共運輸。

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