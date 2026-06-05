聖荷西州大畢業生畢業生 科技技能全美第2 僅次麻省理工

聖荷西州大在一項電腦科學與科技技能評估中排名全美第二，擊敗一眾頂尖大學。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 聖荷西州大科技技能排名躍升47位，2026年全美第二。

聖荷西州大科技技能排名躍升47位，2026年全美第二。 重點二： 校方積極導入人工智慧，並購買大量ChatGPT.edu授權。

校方積極導入人工智慧，並購買大量ChatGPT.edu授權。 重點三：矽谷地利與企業合作密切，助學生接軌科技業需求。

根據一項針對大學畢業生程式設計和軟體工程技能的2026年排名，聖荷西 州立大學（San Jose State University）在美國大學中遙遙領先，超越向來以科技教育著稱的史丹福大學 、加州理工學院和柏克萊加大。

聖荷西焦點（San Jose Spotlight）報導，進行這項排名的是為企業和個人提供技能評估和發展平台的科技公司CodeSignal。數據顯示，自2021年以來，聖荷西州大的排名躍升了47位，今年一舉拿下第二名，僅次於麻省理工學院 。

「焦點」指出，聖荷西州大校長特尼恩特-馬森（Cynthia Teniente-Matson）是該校積極擁抱人工智慧、提高教職員和學生科技能力的關鍵人物。聖荷西州大在2025年向OpenAI投資1690萬美元，購買了50萬份ChatGPT.edu許可證，供學生和教職員使用。

特尼恩特-馬森在輝達(Nvidia)的人工智慧播客節目中說：「我認為我們需要大力推動人工智慧技術，並將其融入我們所做的每一件事中，包括我們的行政流程。如果你就讀本校的工程和電腦科系，你就會發現，學生們在這方面遙遙領先其他學校學生，這對本校學生來說確實是一項競爭優勢。」

聖荷西州大電腦工程系主任賈切瓦（Jorjeta Jetcheva）表示，他們提供軟體和硬體學士學位，以及電腦工程和人工智慧碩士學位，學生受益於許多在科技界工作的教師。

賈切瓦說：「我們的確有不少教師從事人工智慧研究。目前，我們正在籌備為工程學院所有學生開設人工智慧輔修課程。」

賈切瓦表示，除了校園活動，像輝達、蘋果、微軟、亞馬遜和高通（Qualcomm）這樣的科技合作夥伴也會定期前來聖荷西州大招募畢業生。

賈切瓦說：「我們最近舉辦了一場活動，邀請了約40位校友和科技業合作夥伴，探討軟體工程師未來的發展方向，並徵求了他們的回饋。這也是我們確保教學內容與時俱進且不斷更新的一種方式。」

由於聖荷西州大地處矽谷中心地帶，使其有機會與科技業頂尖企業合作。該校工程學院教授巴納法（Ahmed Banafa）是人工智慧專家，他會邀請包括谷歌和Nvidia的客座講師到校為學生提供業界動態和寶貴見解，從而為課堂與科技世界搭起橋梁。

巴納法表示，工程學院的優勢之一是其行業顧問委員會，該委員會由來自不同企業的知名專家、執行長、工程師和高級主管組成。巴納法稱，這些專家會對其教學內容提供意見，例如「這個過時了」或「這很棒」等看法。