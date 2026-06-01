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全美都會區購屋所需收入普遍下降 舊金山例外

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如今在舊金山灣區購房，所需的收入幾乎是該地區家庭收入中位數的三倍。(美聯社)
如今在舊金山灣區購房，所需的收入幾乎是該地區家庭收入中位數的三倍。(美聯社)

如今，在舊金山灣區購房，所需的收入幾乎是該地區家庭收入中位數的三倍。

舊金山紀事報報導，根據房地產經紀公司Redfin最新發布的報告，今年4月，在舊金山都會區購買一棟中價位房屋的購屋者，年收入需要達到44.4萬美元。這個數字，基於家庭住房支出不應超過收入30%的經驗法則，比2025年4月的預期值高出7%，成為美國人口最多的都會區中購房成本最高的地區。

Redfin的數據顯示，這項分析假設首付比例為15%，比舊金山都會區的平均首付比例低約10個百分點（儘管約有三分之一的房屋交易是現金支付的）。這意味著，如果對於一套172萬元的房產，購屋者能夠一次性支付42.8萬美元的首付，那麼購買一套中價位房屋所需的實際收入可能會更低。

Redfin 也發現，在舊金山都會區（該公司定義為舊金山和聖馬刁縣）的房源中，只有6%的房源是年收入16.2萬美元的中位數家庭能夠負擔得起的。根據舊金山紀事報對美國人口普查局數據的分析（該數據基於2024年的收入統計數據，並已根據通貨膨脹調整為2026年的美元），這兩個縣只有五分之一的家庭年收入達到或超過44.4萬美元。

在聖荷西都會區（由聖克拉拉縣和聖比尼度縣組成）瀏覽房源的購屋者也面臨同樣的困境。一個家庭需要大約42.6萬美元的年收入才能在那裡買得起一套中等價位的房屋。但這數字比2025年4月的預測值下降了近6%，原因是受科技業裁員潮的影響，南灣地區的房地產市場已經降溫。

美國其他大多數大都市地區的住房可負擔性有所改善。由阿拉米達縣和康區柯士達縣組成的屋崙都會區，購屋所需收入也下降了約3%，至25.2萬美元。芝加哥地區最低收入的要求下降了13%，略高於10萬美元。

Redfin表示，由於房貸利率從2025年4月的平均6.73%降至2026年4月的6.33%，中等收入家庭的購屋能力有所提升。家庭收入也略有成長。

但目前平均利率已回升至6.5%以上，房價也正在攀升，尤其是在舊金山，人工智慧的蓬勃發展吸引了大量購屋者重返市場。據Redfin稱，伊朗戰爭及其對油價的影響也可能打擊消費者信心。

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