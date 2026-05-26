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核桃溪市 研擬停辦免費電動車充電

編譯組／綜合報導
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核桃溪市或將終止免費電動汽車充電服務。（本報檔案照）
核桃溪市或將終止免費電動汽車充電服務。（本報檔案照）

據媒體SFGATE報導，核桃溪市（Walnut Creek）的部分車主在新的一年可能面臨額外費用。繼灣區捷運BART宣布將上調核桃溪BART停車場的停車費，預留車位的日費率將從2025年底的6美元上調至7月1日起的9美元。

核桃溪交通委員會21日討論了另一項涉及電動車司機的費用上調方案。

目前，該市在市中心四個地下停車場和兩個露天停車場共設有40個公共充電口，完全免費使用。但為居民提供免費充電服務給市政府帶來了沉重的負擔：據核桃溪市可持續發展經理蘭金·芒比（Candice Rankin Mumby）稱，每年在充電樁上的支出約為25萬美元。

其中約15萬5000美元用於支付電費；充電樁的維護合同費用是第二大開支，約為6萬美元。維護問題更是個大難題：由於核桃溪市沒有專職人員負責管理充電樁，每次需要維修時都必須簽發單獨的合同，這不僅蠶食了市政府的一般基金，還占用了工作人員的時間。

蘭金·芒比在會議上解釋，市政府正在考慮對充電樁收取費用。她指出，這些免費充電點已成「公開的秘密」，在核心的重度用戶群體中廣為人知，但並未廣泛宣傳，這是市政府的刻意之舉，因為充電樁已處於滿負荷運行狀態。

該項目還在某些站點引發了意想不到的摩擦。Shadelands社區藝術中心設有八個免費充電樁，該中心內還設有一所幼兒園。「這裡接送孩子的人很多，人來人往，還有很多小孩，」蘭金·芒比說，此外還有人「……僅僅為了充電而進出停車場。」這已導致實際衝突的發生。

胡桃溪市提出的解決方案，即其所謂的「電動汽車戰略計劃」（EV Strategic Plan），是與第三方運營商簽約，由其專門負責充電樁業務，並提供全天候的客戶支持與維護服務。市政府將向使用充電樁的駕車者收取費用，並用部分收入支付給充電樁運營商。為了保持充電服務的可及性並確保該計劃的可持續性，市政府計劃將收費標準定在低於康曲柯士達縣（Contra Costa County）平均水平（約每千瓦時36美分）的水平。

該計劃定於7月提交市議會審議，若獲批准，收費標準將於2027年初生效。

核桃 灣區 電動車

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