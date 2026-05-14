太浩湖電力短缺 凸顯AI消耗美西能源問題

南太浩湖一家小小三明治店，每月電費開銷竟超過1500美元。 (谷歌地圖)

太浩湖電力短缺的問題，凸顯人工智慧對美西地區能源消耗的影響愈來愈大。

聖荷西信使報報導，從Meta 的查克柏格 到甲骨文的艾里森，太浩湖長期以來一直是矽谷科技菁英的避風港。如今，推動這些菁英財富成長的人工智慧熱潮正給該地區的電力市場帶來巨大壓力，推高了湖畔城鎮居民的電費。

內華達州 邊境的耗能資料中心也給加州這一側約5萬電力用戶的電力市場帶來了更大壓力。根據當地電力公司本身的帳單樣本計算，自2022年底以來，家庭用電成本飆升了約77%，接近全美居民平均水準的兩倍。

明年，隨著該地區主要電力供應商Liberty Utilities預計將失去其主要電力供應商——Berkshire Hathaway旗下的NV Energy，電力供應壓力可能會進一步加劇。這家內華達州的電力公司表示，這項變革早已在計畫之中，隨著資料中心開發加速和電力競爭加劇，這項變革也隨之迅速到來。

然而，太浩湖正在發生的事情反映了全國範圍內日益加劇的緊張局勢：大型科技公司及其投資者正斥資數十億美元建設人工智慧基礎設施，押注它將重塑經濟格局。在許多社區，家庭和小型企業更清楚地感受到的是成本而非收益——從對就業的焦慮到因運行這項技術所需的能源而不斷上漲的電費。

「就我這家小小的三明治店而言，有時每月光電費開銷就超過1500美元，」南太浩湖「黃潛艇」（Yellow Submarine）三明治店的老闆穆林（Sean Mullin）說道，「如果電費繼續上漲，我們可能不得不再次漲價，這肯定會影響我們的生意和利潤。」

但NV Energy表示，資料中心並非Liberty失去其電力供應商的原因。發言人科利爾（Katie Jo Collier）稱，該協議可追溯至Liberty於2011年收購NV Energy在加州的資產之時，當時兩家公司達成了一項臨時電力供應協議，該協議原本就計畫逐步終止。她表示，包括資料中心在內的大型新客戶必須支付接取電網所需的基礎設施費用。