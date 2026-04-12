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舊金山市長專欄／削支補財政缺口 保留核心服務

舊金山市長專欄
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羅偉和他的預算辦公室，在早幾個月就讓各個市府部門整理出各部門的核心功能，確保能優...
羅偉和他的預算辦公室，在早幾個月就讓各個市府部門整理出各部門的核心功能，確保能優先保留部門核心服務。(舊金山市長辦公室提供)

各位世界日報讀者們，大家好。

在過去的這麼多期專欄，我與大家不斷分享舊金山新的便民政策與進步。但這期，我想和大家分享一下現時我們面臨的挑戰。

我們的經濟前景與復甦在大環境的影響下非常地脆弱。自去年以來，舊金山就面臨著愈來愈多的聯邦及加州撥款削減。這意味著，我們的收支差距會愈來愈大。如果我們不做出改變，我們下個財政年度的赤字將高達10億元。

大家也知道，憲章規定我作為市長，每年6月都要向市議會提交一份收支平衡的財政預算案。但是作為市長，我的目標不僅是明年，而是希望可以通過改革，為舊金山建立一個穩健的財務結構，量入為出，改善我們習以為常的入不敷出的支出習慣。

羅偉表示，他對舊金山始終抱有信心。這不是盲目的自信，而是歷史一次次地證明。(本報...
羅偉表示，他對舊金山始終抱有信心。這不是盲目的自信，而是歷史一次次地證明。(本報檔案照)

過去一年是有成效的。比起主計長辦公室去年12月發布的9億366萬元的財政缺口，今年3月的最新報告中，我們的財政缺口縮短至6億4280萬，減少了接近3億元。

與此同時，我們在引入商業投資、促進經濟發展、簡化商業手續、清潔街道及改善無家可歸者及戒癮問題上也有有跡可循的改善。

可能這裡就有讀者有疑問，舊金山每年擁有龐大的財政預算，為什麼還有那麼大的赤字。在我上任的時候，我就繼承了歷史上最高的結構性赤字。也就是說，市府多年習慣先花未來錢。

我們也知道，鼓勵為城市帶來長期稅收的產業也是解決我們赤字的關鍵。這也是為什麼從我上任開始，就推動商業的發展，希望為舊金山長遠的經濟打下夯實的基礎。

但大家要有心理準備，今年我將會被迫做出很多痛苦但不得不做的削減。這些削減會影響到個人也會影響到社區，所以我非常認真地去對待每一個決定。早在去年底，各部門就收到了關於制定部門預算的市長政策指引，而各部門的預算也在今年2月交由我的辦公室審核。我的財政預算案，目前仍在反覆討論及研究中，最終會交由市議會討論。

預算不是一個簡單的過程，尤其是在明年的財政年度，每個削減都是痛苦的抉擇。我們探討的不是「削減」什麼服務，而是「什麼是核心服務」，如何「保留核心服務」。

我和我的預算辦公室，在早幾個月就讓各個市府部門整理出各部門的核心功能，確保能優先保留部門核心服務。這幾個月來，我們也持續與社區溝通，確定每個社區認為最關鍵的服務。

但是，我對舊金山始終抱有信心。這不是盲目的自信，而是歷史一次次地證明。

就在1906年大地震後短短九年，舊金山不僅完成了城市的災後重建，更加舉辦了舉世矚目的萬國博覽會，而博覽會留下的藝術宮依然是我們舊金山的地標之一。正如我們的未來，也依然可以浴火重生。

舊金山 加州 世界日報

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