電動車電池火災頻傳 舊金山擬嚴管

電動自行車車電池火災頻傳，舊金山擬嚴管。（記者李怡／攝影）

近年電動自行車與電動滑板車在舊金山 快速普及，但隨之而來的鋰電池火災風險也日益凸顯。市議會7日提出新法案，擬禁止在市內販售未經安全認證的電動車 鋰電池及相關設備，以降低火災隱患。官方統計顯示，過去幾年，相關電池已在全市引發至少120起火災。

根據提案內容，未來在舊金山銷售的電動自行車、滑板車及其電池，須符合特定安全標準（如UL認證），違規商家將面臨罰款甚至下架處分。提案人指出，部分廉價或改裝電池缺乏基本安全保護機制，在充電或長時間使用下容易過熱甚至爆炸，已對住宅安全構成威脅。

此項立法被視為直接影響華人社區的重要政策。以華埠 、日落區為例，不少外賣員與通勤族依賴電動自行車作為主要交通工具，而價格較低的替代電池在市場上流通普遍。

在華埠送餐的外賣員劉盈說︰「正版電池很貴，一個要幾百美元，有些知道有風險，但是為了便宜也會買。」

除了個人使用者外，居住環境同樣成為焦點。舊金山不少公寓樓齡較高，缺乏自動灑水系統，一旦電池在室內充電時起火，後果嚴重。

部分房東已開始採取限制措施。有業主透露，為避免潛在責任，已明文禁止租客在室內為電動車充電，甚至要求將電池帶離室內空間。因一旦出事，整棟樓都可能受影響，保險也未必理賠，風險高。

消防專家指出，鋰電池火災具有燃燒速度快、溫度高且難以撲滅的特性，一旦起火往往在數分鐘內迅速蔓延。尤其在狹小住宅空間中，極易造成人員傷亡。當局建議，民眾應避免使用來路不明或改裝電池，充電時也應保持通風並避免長時間無人看管。