舊金山大洋灘免費火坑開放 上千人周六晚聚會燒烤

每逢周末傍晚，城市最西端的大洋灘（Ocean Beach）上亮起星星點點的篝火。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 人享受著近一個月來難得的少雨、溫暖天氣。每逢周末傍晚，城市最西端的大洋灘（Ocean Beach）上亮起星星點點的篝火。自國家公園管理局3月起開放免費火坑後，這裡便成為市民解暑納涼、與親友團聚燒烤的熱門去處。

大洋灘全年多數時間人潮不多，尤其日落後，遊客與當地居民往往陸續離開。這段全長約3.5哩的海岸線常年洋流湍急，加上夏季多霧、海風強勁，居民多選擇在沿線的海傍公路（Great Highway）慢跑或遛狗。

不過，每年3至4月及9至10月，氣候最為晴朗舒適。4日傍晚，整片海灘瀰漫著淡淡煙霧，數十處篝火同時燃起，估計吸引上千人聚集，場面熱鬧。

不少民眾背著沙灘椅、拖著裝滿食物的推車前來；年輕人則架起排球網打球、玩飛盤。人群中甚至出現剛完成求婚的情侶，為現場增添浪漫氣氛。

周邊商家因人潮受惠，鄰近海灘的Hook Fish Co.與Woods Beer & Wine Co.等餐飲店周末晚間幾乎座無虛席。

居住在日落區的張先生說：「這個季節最適合帶朋友來烤棉花糖、聊天，背後是太平洋，坐在沙灘上，很有舊金山的味道。」

根據規定，每年3月至10月期間，民眾可在大洋灘指定區域使用火坑生火。全海灘共設16個固定火坑，集中於15至20號樓梯之間，採先到先得制，無需預約且免費使用。

管理單位提醒，火坑使用者須自備木材等用品，並遵守安全規範，包括不得使用助燃劑、玻璃器皿或酒精，且熄火僅能以水處理；同時嚴禁自行挖坑生火，所有火源必須限於指定火坑內。

此外，民眾離場前須清理現場，落實「不留痕跡」（Leave No Trace）原則，以維護海灘環境。

國家公園管理局表示，火坑每日開放時間為上午6時至晚間9時30分，將持續開放至10月底。由於熱門時段常一位難求，建議民眾提早到場卡位。