Meta前員工提民事訴訟 控裁員歧視年長者

弗蘭切刊在Linkedin的個資。(Linkedin.com)

元宇宙 平台Meta 前資深員工提出民事索賠訴訟，指控公司非法針對年長員工裁員 ，致使他不但丟了工作還損失了價值1000多萬美元的股票。

聖荷西信使報報導，去年社群媒體巨頭Meta公司（Facebook以及Instagram的母公司）執行裁員計畫，裁減5%的員工。一名被裁的員工如今提訴，指公司裁減年長員工的比率遠高於年輕員工。弗蘭切（Nicolas Franchet）在訴訟中稱，他是那次裁員的受害者之一，50歲及以上的員工受到的衝擊最大，其次是40歲及以上的員工。

訴訟援引公司提供給被裁員工的數據：「40歲及以上的員工被裁的可能性是40歲以下員工的1.5倍，50歲及以上的員工被解雇的可能性是40歲以下員工的2.5倍。」Meta公司拒絕對此訴訟置評。

弗蘭切是舊金山 居民，曾在Meta公司舊金山分部及其位於蒙洛公園的總部工作。根據他17日在舊金山縣高等法院提起的非法解雇訴訟，他在Meta公司工作了約13年，並晉升至資深總監職位，卻於2025年2月被解雇，當時他54歲。

訴訟稱：在Meta任職期間，弗蘭切一直表現出色，他的主管、同事和下屬都給予了他正面的績效評價。該訴訟凸顯了長期以來關於矽谷科技業普遍存在年齡歧視的說法。2023年，矽谷科技巨頭惠普公司及其分拆公司惠普企業同意支付1800萬美元，以和解一項指控其長期在公司內清除年長員工的集體訴訟。

弗蘭切特正在尋求未指明的賠償，以及價值以百萬美元計算的股票獎勵的補償。訴訟稱：弗蘭切被Meta公司非法解雇，給他造成了重大經濟損失，並對其步入50多歲的職業生涯軌跡產生了不利影響。弗蘭切原本沒有離開Meta的計畫；事實上，他已經在Meta工作了13年，並一直兢兢業業地幫助公司實現了指數級增長。

訴訟還稱，在弗蘭切被解雇當天，他持有的1萬6353股尚未歸屬（unvested）的Meta股票價值近1200萬美元。