沒成人陪同 Waymo違規載兒童卻未懲處 網約車司機不滿

兒童乘坐Waymo卻無成人陪伴的事件已多，網約車司機工會呼籲加州政府嚴打此類行為。(路透)

兒童乘坐Waymo 卻無成人陪伴的事件已多，網約車 司機工會呼籲加州 政府嚴打此類行為。

舊金山紀事報報導，代表叫車司機的工會已向州監管機構提交投訴，指控Waymo公司故意違反其營運許可證條款，為無人陪伴的未成年人提供服務。這份由服務業員工國際工會（SEIU）於17日提交的投訴--該工會代表包括Uber和Lyft在內的多家叫車司機--援引了多家媒體的報導，指出越來越多的家長依賴自駕車輛接送孩子。

接受紀事報採訪的受訪者表示，Waymo讓他們的孩子有了更多獨立性，同時也為成年人節省了時間。許多人認為自駕計程車是其他交通方式的安全替代方案。

但現在網約車司機要求加州公共事業委員會暫停Waymo的營運許可證，並可能對其處以罰款，直到該公司證明其能夠完全遵守州政府的規定。該委員會正在制定自駕車輛的新規章制度，而無人陪伴兒童的運輸問題是討論的議題之一。

在加州，車管局DMV負責頒發自駕車的測試和營運許可證，而加州公共事業委員會（CPUC）則監管所有商業叫車服務，無論是否為自動駕駛。DMV發言人暫未就網約車司機的投訴發表評論，但CPUC的一位代表重申，自駕車輛「明確禁止」在沒有成人陪同的情況下載送兒童。

「目前的情況是，如果網約車司機搭載無人陪伴的未成年人，他們可能會因違反 CPUC 的規定而被停職或受到紀律處分，」代表網約車司機的律師克朗蘭德 (Scott Kronland) 表示，「然而，Waymo 這樣做卻沒有任何後果。」

今年1月在CPUC的行政聽證會上，Waymo的律師承認有報告指出，一些家長允許青少年借用父母的帳戶在Waymo平台上預訂乘車服務，「我們確實知道一些案例，其中一些案例已被公開報道，即家長使用Waymo接送未成年人，」律師斯托達德（Jack Stoddard）表示。

斯托達德指出，Waymo的服務條款禁止兒童在沒有成人陪同的情況下乘車，任何違反這些條款的用戶都可能面臨帳戶暫停的風險。