舊金山市長專欄／舊金山不只要復甦 還要更好

舊金山市長羅偉說，舊金山正在復甦，要實現這一目標，必須繼續關注公共安全、街道清潔和持久的經濟復甦，2025年將成為城市歷史上最安全的年份之一。（市長辦公室提供）

各位世界日報 的讀者們，祝大家馬丁．路德．金日長周末愉快！上周四，我發表了市長任內第一次年度市情咨文。由於篇幅所限，在此分享節選：

用時12個月，我們讓全世界都知道了我們的復甦。

這離不開所有人的參與。

剛上任不久的早上，我走近了一位看上去正受毒癮所困的男士，問：「你需要幫助嗎？」

他回：「管好你自己的事。」

就在那一刻，我豁然開朗。我看著他，對他說：「你就是我的事。」

如果你在我們這座偉大城市居住、工作或旅遊，你們，就是我的事。

對我來說，一市之長不是高坐於辦公桌後。你無法解決看不到的問題，也無法整頓不理解的問題。

要做出成績，你必須每天都願意走到社區，反覆提問：有沒有更好的方法？

我們共同驗證了：絕對有。

五年來，舊金山 居民首次相信我們正朝著正確的方向前進。這不是粉飾，也不是政治作秀，而是人們在日常生活中真切感受到的改變。

我們正在復甦。我接下來是要確保復甦能夠持久，並惠及所有人。

要實現這一目標，我們必須繼續關注公共安全、街道清潔和持久的經濟復甦。

2025年將成為我們城市歷史上最安全的年份之一。

我們也嚴查市府花費在改善無家可歸問題上的每一分公帑──每年超過10億元。

今年開始，我們將重新核查每一份與市府簽訂的無家可歸者服務合同，重點審核問責和實際成效。

不能因為是沉疴痼疾，我們就對這個失效的系統習以為常。

人們將會把2025年視為舊金山經濟因街道清潔安全而強勁復甦的一年。

我們的各項數據正朝著正確的方向發展，但我們必須創造持久的經濟成長。

我們的未來也取決於能否持續吸引和培養下一代最優秀的人才。

舊金山的生活成本一直是一個難題。

許多家庭被迫做出艱難的選擇──推遲生育、犧牲積蓄，或搬離曾被視為家園的社區。

我絕對不會讓舊金山的未來變成那樣。

去年11月，我們通過了「家庭分區法案」，這是令舊金山未來變得更可負擔的關鍵一步，一個長達數代人的藍圖，幫助更多舊金山居民能在這裡成家立業，撫養下一代。

很多人依然因一己之私，將個人得利置於全體舊金山家庭之上而仍在反對這個法案。

但我不會退縮。

最後，除非我們改革我們的城市憲章，否則我們無法修補這個系統。

舊金山的城市憲章長達500多頁，這方便內部人員及懂門道的人，但這不利於普通市民。

我不接受也不會維護這些繁文縟節。因為它們令市府運作成本高、效率低，甚至最壞會滋生貪污腐敗。

今年11月，我們將交由選民投票 決定是否精簡城市憲章，讓普通市民能受惠。

我目標不止於讓舊金山復甦，我想它更好，並且能在我卸任後依然能繼續發展。讓這個城市成為無論你或你的下一代，都能以在此成家而自豪。

加油，舊金山。