我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

舊金山市長專欄／舊金山不只要復甦 還要更好

市長辦公室提供
舊金山市長羅偉說，舊金山正在復甦，要實現這一目標，必須繼續關注公共安全、街道清潔和持久的經濟復甦，2025年將成為城市歷史上最安全的年份之一。（市長辦公室提供）
舊金山市長羅偉說，舊金山正在復甦，要實現這一目標，必須繼續關注公共安全、街道清潔和持久的經濟復甦，2025年將成為城市歷史上最安全的年份之一。（市長辦公室提供）

各位世界日報的讀者們，祝大家馬丁．路德．金日長周末愉快！上周四，我發表了市長任內第一次年度市情咨文。由於篇幅所限，在此分享節選：

用時12個月，我們讓全世界都知道了我們的復甦。

這離不開所有人的參與。

剛上任不久的早上，我走近了一位看上去正受毒癮所困的男士，問：「你需要幫助嗎？」

他回：「管好你自己的事。」

就在那一刻，我豁然開朗。我看著他，對他說：「你就是我的事。」

如果你在我們這座偉大城市居住、工作或旅遊，你們，就是我的事。

對我來說，一市之長不是高坐於辦公桌後。你無法解決看不到的問題，也無法整頓不理解的問題。

要做出成績，你必須每天都願意走到社區，反覆提問：有沒有更好的方法？

我們共同驗證了：絕對有。

五年來，舊金山居民首次相信我們正朝著正確的方向前進。這不是粉飾，也不是政治作秀，而是人們在日常生活中真切感受到的改變。

我們正在復甦。我接下來是要確保復甦能夠持久，並惠及所有人。

要實現這一目標，我們必須繼續關注公共安全、街道清潔和持久的經濟復甦。

2025年將成為我們城市歷史上最安全的年份之一。

我們也嚴查市府花費在改善無家可歸問題上的每一分公帑──每年超過10億元。

今年開始，我們將重新核查每一份與市府簽訂的無家可歸者服務合同，重點審核問責和實際成效。

不能因為是沉疴痼疾，我們就對這個失效的系統習以為常。

人們將會把2025年視為舊金山經濟因街道清潔安全而強勁復甦的一年。

我們的各項數據正朝著正確的方向發展，但我們必須創造持久的經濟成長。

我們的未來也取決於能否持續吸引和培養下一代最優秀的人才。

舊金山的生活成本一直是一個難題。

許多家庭被迫做出艱難的選擇──推遲生育、犧牲積蓄，或搬離曾被視為家園的社區。

我絕對不會讓舊金山的未來變成那樣。

去年11月，我們通過了「家庭分區法案」，這是令舊金山未來變得更可負擔的關鍵一步，一個長達數代人的藍圖，幫助更多舊金山居民能在這裡成家立業，撫養下一代。

很多人依然因一己之私，將個人得利置於全體舊金山家庭之上而仍在反對這個法案。

但我不會退縮。

最後，除非我們改革我們的城市憲章，否則我們無法修補這個系統。

舊金山的城市憲章長達500多頁，這方便內部人員及懂門道的人，但這不利於普通市民。

我不接受也不會維護這些繁文縟節。因為它們令市府運作成本高、效率低，甚至最壞會滋生貪污腐敗。

今年11月，我們將交由選民投票決定是否精簡城市憲章，讓普通市民能受惠。

我目標不止於讓舊金山復甦，我想它更好，並且能在我卸任後依然能繼續發展。讓這個城市成為無論你或你的下一代，都能以在此成家而自豪。

加油，舊金山。

舊金山 投票 世界日報

上一則

2021年襲擊舊金山84歲泰裔老翁致死 男子罪名不成立

下一則

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

延伸閱讀

2021年襲擊舊金山84歲泰裔老翁致死 男子罪名不成立

2021年襲擊舊金山84歲泰裔老翁致死 男子罪名不成立
州市聯手…讓舊金山街頭「真正」改變 紐森強調花錢須看到成果

州市聯手…讓舊金山街頭「真正」改變 紐森強調花錢須看到成果
知名連鎖品牌Williams Sonoma關閉聯合廣場門市 退出金山

知名連鎖品牌Williams Sonoma關閉聯合廣場門市 退出金山
無視川普 馬丁路德金日逾200州立公園免費開放

無視川普 馬丁路德金日逾200州立公園免費開放
芬太尼危機後首見回落 舊金山2025年過量死亡五年新低

芬太尼危機後首見回落 舊金山2025年過量死亡五年新低

熱門新聞

華人船主米先生試水「碼頭零售」，生意興隆。（記者徐蓓蓓／攝影）

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

2026-01-12 01:20
今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑。（本報資料照片）

鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成

2026-01-16 15:07
2月某段時間馬尾瀑布在夕陽照映下，出現大約3分鐘的火瀑布奇景。(yosemite.com)

2月要到優勝美地觀賞「火瀑布」今年不用預約了

2026-01-10 01:20
大通銀行馬年新春年曆設計精美受華人歡迎。（記者徐蓓蓓／攝影）

大通銀行馬年掛曆 華人圈爆火 部分網點供不應求

2026-01-10 01:16
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

2026-01-13 15:19
冬季蔥價高企，一把接近2美元。（記者徐蓓蓓/攝影）

自家庭院植物種成一道風景 看得到商機

2026-01-15 13:28

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...
原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了