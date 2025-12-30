回顧2025灣區10大新聞(下)：裴洛西退休、VTA罷工…

資深聯邦眾議員裴洛西宣布退休。(美聯社)

2025年，自動駕駛汽車駛入灣區 高速公路，人工智慧重塑了教室和辦公室，圍繞著住房、移民和公共安全的政治鬥爭滲透到日常生活中。這些變化催生了一系列灣區的重大新聞，對當地經濟、居民和文化，甚至在某些情況下對世界都產生了深遠的影響。

以下為聖荷西 信使報(Mercury News)評出2025年灣區十大新聞的下半部分。

6）裴洛西宣布退休

11月6日，聯邦眾議員裴洛西(Nancy Pelosi)宣布不再尋求連任，標誌著舊金山和華府一個政治時代的終結。

裴洛西於1987年首次當選，成為美國史上首位女性眾議院議長，在民主黨僅以微弱優勢占據多數席位的時期，她擁有非凡的影響力。她曾協助推動多項里程碑式的立法，包括「可負擔醫療法案」，並主導了對川普的兩次彈劾。

她的離任引發了一場備受矚目的繼任者競選，候選人包括州參議員威善高(Scott Wiener)、舊金山市議員陳詩敏和前科技公司高管查克拉巴蒂Saikat Chakrabarti。

VTA罷工導致南灣交通癱瘓。(VTA提供)

7）VTA罷工導致南灣交通癱瘓

3月10日，超過10萬矽谷居民醒來後發現公車和輕軌停駛。由於住房成本飆升，聖塔克拉拉谷交通局 (Valley Transportation Agency) 的員工發起了該機構歷史上持續時間最長的罷工，要求在三年內加薪 18%。VTA則提出加薪9%，並指出自新冠疫情以來客流量尚未恢復，且其營運人員的薪資已名列全美第五。

17天後，聖克拉拉縣高等法院法官下令該工會的1500名員工復工。 6月批准的新合約包括四年內總計14.5%的加薪以及福利待遇的改善。

隨著遠距辦公持續導致客流量下降，公車機構正在權衡削減服務或提高銷售稅的可能性。這場辯論很可能成為2026年灣區交通政治的焦點。

8）住房與無家可歸者改革

面對選民對露營地和住房成本的憤怒，灣區領導人在2025年採取了更為大膽，有時也更具爭議性的措施。

舊金山的州議員威善高和屋崙的州議員威克斯（Buffy Wicks）通過了凌駕於地方分區規則之上的法案，以加快交通樞紐附近公寓的建設。在聖荷西，市長馬漢(Matt Mahan)轉向快速建造臨時住房，透過增加1100多張床位，使收容所容量翻了一番。

這項舉措標誌著從嚴格的「住房優先」理念轉向更嚴格的執法，包括清理露營地和懲罰屢次拒絕入住收容所的人。

「我認為允許人們在街頭生活和死亡既不人道也不體面，」馬漢說。這項策略褒貶不一，但它提升了馬漢在全州的知名度，也標誌著民主黨領導層正在進行更廣泛的調整。

9）無人駕駛汽車駛入灣區高速公路

高速公路上你旁邊的車子可能沒有駕駛。11月12日，Google母公司Alphabet旗下的Waymo宣布，其自動駕駛汽車將在舊金山灣區、洛杉磯和鳳凰城提供高速公路乘車服務。這在美國尚屬首次。

如今，無人駕駛計程車市場也加入了特斯拉和亞馬遜旗下的Zoox的行列，分析師稱該市場價值可能高達數百億美元。

但質疑之聲依然存在。去年10月，一輛Waymo無人駕駛汽車在舊金山米慎區撞死了一隻貓，引發民強烈憤慨。支持者則反駁說，自動駕駛汽車不會酒駕、不會打瞌睡、也不會發短信，而人類司機每年卻會造成約四萬人死亡。

這些公司開始向機場和年僅14歲的青少年提供服務，青少年可以使用這些車輛通勤上學。Waymo計畫在2026年將業務擴展到十幾個美國城市。「油箱空了」即將被賦予全新的意義。

10）聖荷西購物中心的幫派衝突

今年2月，15歲的古鐵雷斯(David Gutierrez)在聖荷西的桑塔納街(Santana Row)與人約會時被刺身亡。警方稱，攻擊者誤以為他是敵對幫派成員。

九個月後，在「黑色星期五」當天，聖塔克拉拉的Westfield Valley Fair購物中心 發生槍擊事件，造成三人受傷，數千人逃離現場。

檢察官以謀殺未遂罪起訴了一名17歲的嫌疑人，尋求以成年人身分判處其刑罰，最高可判處數十年監禁。警方稱，這名少年當時身穿紅色衣服，並遇到了其他穿著藍色衣服的人，藍色是敵對幫派的標誌色。

聖荷西市長馬漢和其他地方領導人呼籲對幫派犯罪處以更嚴厲的刑罰。這在令許多灣區居民感到不安的一年裡，重新引發了全州範圍內關於青少年司法、公共安全和政治風險的辯論。