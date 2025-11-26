我的頻道

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

感恩節不想下廚？灣區中餐廳推節慶大餐

記者李怡／舊金山報導
感恩節不想下廚，舊金山中餐廳推節慶大餐。（記者李怡╱攝影）
感恩節倒數之際，舊金山不少華人家庭仍在猶豫要不要大展廚藝準備火雞大餐。今年若想省時又能品嘗佳餚，灣區多家知名中餐廳推出特別菜單或延長營業時間，烤鴨、餃子、海鮮成為替代火雞的熱門選擇。業者表示，這幾年愈來愈多家庭選擇「吃中餐過感恩節」，圖的就是美味、方便又有過節儀式感。

位於華埠的Z&Y今年推出感恩節北京烤鴨特別套餐，包括整隻現烤鴨、薄餅、蔥段、小菜，並可加點夫妻肺片、辣子雞、口水雞等經典川味。餐廳表示，本周四仍接受烤鴨外帶與內用預訂，適合二至四人家庭一起享用。

來自日落區的王太說：「我們家感恩節不愛吃火雞，還是烤鴨比較香、比較有味道，也比較不浪費。」

深受年輕人喜愛的楊生煎（BaoBao Dumplings）今年推出限定口味，呼應節慶，又保留中式口感。餐廳表示，許多成年人與學生族群會在感恩節當天訂外帶餃子，帶回家補充儀式感又不用忙。

店家指出，感恩節周末餃子訂單通常會比平時增加兩三成。

位於市中心的Dumpling Home、Dumpling Story也在感恩節當天正常營業，提供招牌小籠包、蝦餃、手工水餃與熱菜，不需提前訂位，適合臨時決定外食的家庭。

若是家族成員多、需要圓桌空間，灣區招牌中餐廳如R&G Lounge、Koi Palace（鯉魚門）均提供大型聚餐選項，主推清蒸龍蝦、鹽焗雞、燒鴨拼盤、海鮮砂鍋、鮑魚佛跳牆等節慶菜色。

位於德利市的鯉魚門店家表示，感恩節中午與晚餐仍有部分時段可訂位，許多華人家庭改吃中餐，反而比平日熱鬧。

Ghirardelli Square 的 Palette Tea House推出節日分享套餐，包括龍蝦餃、黑松露燒賣、海鮮伊麵與烤鴨小拼盤，是許多年輕夫妻與朋友聚會的熱門選擇。海景座位更成為社群打卡亮點。

餐飲業者表示，感恩節期間訂位熱度不輸農曆新年。「傳統火雞對很多華人家庭來說偏乾、口味單一，中餐選擇多、吃起來更開心。」

雖然部分中餐廳全年無休，但各家感恩節營業時段不同。店家建議民眾提前上網查詢，以免臨時撲空。

今年無論是想吃烤鴨、餃子、海鮮或港式點心，舊金山的中餐廳依舊提供豐富選擇，讓忙碌的家庭可以不用下廚也能好好過節。

感恩節不想下廚，舊金山中餐廳推節慶大餐，很多當天仍開門營業並可堂食。（記者李怡╱...
感恩節 餃子 華人

