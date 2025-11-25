我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

金山縣警爆醜聞 要求女囚脫衣搜身錄像

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
縣警副警長卡特（Tanzanika Carter）表示，被控行為不符合部門政策，並指出發生在5月的事件中的女性在押者，「是由女性警員在單人隔間接受搜身」。（本報檔案照）
縣警副警長卡特（Tanzanika Carter）表示，被控行為不符合部門政策，並指出發生在5月的事件中的女性在押者，「是由女性警員在單人隔間接受搜身」。（本報檔案照）

舊金山民權倡議者與多名民選官員，週一要求徹查舊金山縣監獄的脫衣搜身醜聞。多名女性在押者表示，她們5月遭監獄警員在公共空間集體脫衣搜查，過程疑似被隨身攝影機錄下。

屋崙「囚犯家庭法律服務組織」(Legal Services for Prisoners with Children）總監坎農（Tanisha Cannon）在監獄外的記者會上表示，「這不只是不可接受，更是不人道。」她強調，受害者是「母親、姐妹、阿姨，是人」，並指出事件造成創傷，「我們不會讓這件事在沉默中發生。」

舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）與菲爾德（Jackie Fielder）也出席記者會。兩人呼籲市府加強對縣警部門的監督，並成立具備完整資源的監督委員會。

據代表19名女性提出法律索賠的律師柏托利諾（ElizabethBertolino）表示，事件發生於5月22日，當時多名警員衝入她們所在的居住區，有些負責觀察，有些則對多名女性進行搜身。她指出，所有19人當時都在場，其中部分人被「挑選」在公共空間接受脫衣搜查，且多名在押者相信過程被錄入警員的隨身攝影機。

在場者包括身心障礙女性與正在經期者。柏托利諾強調，搜身原因不明，且並未查獲任何違禁品。根據索賠內容，警方政策明確禁止錄製脫衣搜身，且此類程序須在「私人空間」進行。

柏托利諾指出，事件後女性持續遭受騷擾，其中包括一名涉事警員問受害者「胸部與臀部是否是真實的」並觸摸她胸部。另有警員在聽到抱怨後開玩笑說：「如果影片上傳YouTube，畫面會被打馬賽克。」其中一名女性正式要求刪除影像，據稱部門回覆已將畫面刪除。

記者會後，縣警副警長卡特（Tanzanika Carter）表示，部門已知悉指控並採取「人事行動」，但未說明細節。她在書面聲明中表示，指稱的行為不符合部門政策，並指出發生在5月的事件中的女性在押者，「是由女性警員在單人隔間接受搜身」。

舊金山公辯官力儲文（Mano Raju）在記者會上表示，該事件反映警長部門長期存在的問題。他並批評該部門8月實施的政策，該政策允許在無合理懷疑下，在律師會面後對在押者進行脫衣搜身。

舊金山 屋崙 YouTube

上一則

90年代人氣美食重出江湖 麥當勞聖誕限定套餐12月開售

下一則

22州將迎漲薪 南加勞工嘆杯水車薪

延伸閱讀

金山芝士漢堡、汽水與薯條套餐 比全美平均價格低3元

金山芝士漢堡、汽水與薯條套餐 比全美平均價格低3元
OpenAI成功 助舊金山成全球AI中樞 還有這個原因…

OpenAI成功 助舊金山成全球AI中樞 還有這個原因…
冒充外送員 金山嫌持槍搶走1100萬元加密幣

冒充外送員 金山嫌持槍搶走1100萬元加密幣
疫情後一度被唱衰 舊金山如今何以成全球AI中樞

疫情後一度被唱衰 舊金山如今何以成全球AI中樞
中囚犯在曼谷監獄當VIP 從中國聘女模直送搞淫亂派對

中囚犯在曼谷監獄當VIP 從中國聘女模直送搞淫亂派對

熱門新聞

華人被巨浪卷入太平洋，父親遇難，五歲女童至今下落不明；示意圖。（記者邵敏／攝影）

華人1家加州大蘇爾觀浪被捲走 39歲父亡、5歲童失蹤

2025-11-17 14:32
面對不斷上漲的成本，舊金山餐館老闆們為自家菜單價格陷入羞愧與無奈的兩難境地。（取自Pexels）

成本不斷上漲 連廚師也對自己開的菜單價格感到慚愧

2025-11-21 19:31
南聖荷西知名社區「Country View Custom Estates 」，因可否設置社區大門爭議，與聖荷西市府的衝突持續升高。（谷歌地圖）

申請3度遭拒 豪宅社區告聖荷西市府 索償1.6億

2025-11-19 01:19
台灣將可在線上填寫入國登記表，申請過程全免費，但有不肖業者假冒線上登記表網站，至居民受騙報案。（記者羅士達／攝影）

入境台灣十月起線上填登記表 灣區居民遭假網站詐騙

2025-11-17 20:12
舊金山灣區貧困情況出現震驚惡化，在不到一年時間內，多達24.5萬名灣區居民跌入貧窮線以下，相當於灣區每十人中，就有近三人難以負擔基本生活開銷。(示意圖，Copilot AI生成)

舊金山灣區3/10居民難負擔基本開銷 24.5萬人1年內跌貧窮線下

2025-11-20 15:45
短款（左）與長款的iPhone Pocket 。(apple.com)

蘋果推iPhone背袋 售價高達230元仍賣光

2025-11-21 01:19

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…