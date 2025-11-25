金山縣警爆醜聞 要求女囚脫衣搜身錄像

縣警副警長卡特（Tanzanika Carter）表示，被控行為不符合部門政策，並指出發生在5月的事件中的女性在押者，「是由女性警員在單人隔間接受搜身」。（本報檔案照）

舊金山 民權倡議者與多名民選官員，週一要求徹查舊金山縣監獄的脫衣搜身醜聞。多名女性在押者表示，她們5月遭監獄警員在公共空間集體脫衣搜查，過程疑似被隨身攝影機錄下。

屋崙 「囚犯家庭法律服務組織」(Legal Services for Prisoners with Children）總監坎農（Tanisha Cannon）在監獄外的記者會上表示，「這不只是不可接受，更是不人道。」她強調，受害者是「母親、姐妹、阿姨，是人」，並指出事件造成創傷，「我們不會讓這件事在沉默中發生。」

舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）與菲爾德（Jackie Fielder）也出席記者會。兩人呼籲市府加強對縣警部門的監督，並成立具備完整資源的監督委員會。

據代表19名女性提出法律索賠的律師柏托利諾（ElizabethBertolino）表示，事件發生於5月22日，當時多名警員衝入她們所在的居住區，有些負責觀察，有些則對多名女性進行搜身。她指出，所有19人當時都在場，其中部分人被「挑選」在公共空間接受脫衣搜查，且多名在押者相信過程被錄入警員的隨身攝影機。

在場者包括身心障礙女性與正在經期者。柏托利諾強調，搜身原因不明，且並未查獲任何違禁品。根據索賠內容，警方政策明確禁止錄製脫衣搜身，且此類程序須在「私人空間」進行。

柏托利諾指出，事件後女性持續遭受騷擾，其中包括一名涉事警員問受害者「胸部與臀部是否是真實的」並觸摸她胸部。另有警員在聽到抱怨後開玩笑說：「如果影片上傳YouTube ，畫面會被打馬賽克。」其中一名女性正式要求刪除影像，據稱部門回覆已將畫面刪除。

記者會後，縣警副警長卡特（Tanzanika Carter）表示，部門已知悉指控並採取「人事行動」，但未說明細節。她在書面聲明中表示，指稱的行為不符合部門政策，並指出發生在5月的事件中的女性在押者，「是由女性警員在單人隔間接受搜身」。

舊金山公辯官力儲文（Mano Raju）在記者會上表示，該事件反映警長部門長期存在的問題。他並批評該部門8月實施的政策，該政策允許在無合理懷疑下，在律師會面後對在押者進行脫衣搜身。