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涉殺妻案現場照 陳立人手疑沾毛髮 死者頭部變形

本報記者╱聖荷西報導
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在聖塔克拉拉縣高等法院進行的陳立人涉嫌殺妻案第二天庭審，聚焦於物證展示與證人證詞，案件細節持續曝光。（本報資料照片）
在聖塔克拉拉縣高等法院進行的陳立人涉嫌殺妻案第二天庭審，聚焦於物證展示與證人證詞，案件細節持續曝光。（本報資料照片）

矽谷華人工程師陳立人(Liren Chen)涉嫌殺害妻子于軒一(Xuanyi Yu)一案，本周於聖他克拉拉縣高等法院進行預審(preliminary hearing)。24日第二天的庭審聚焦於物證展示與證人證詞，案件細節持續曝光，引發各界關注。

檢控方當日首次向法庭公開由友人及警方拍攝的大量案發現場照片，當中包括陳立人腫脹的雙手、滿臉血跡的樣貌、死者遺體，以及帶有血跡的廚房菜刀等畫面。控辯雙方也圍繞陳的精神狀態、個性、職業壓力及與死者的關係，進行交叉質詢。

在展示的照片中，最先亮相的是陳立人友人從後院拍攝的畫面。照片顯示陳雙手舉起、神情呆滯地望向窗外。警方後續拍攝的照片中，陳的右手極度腫脹，左手關節處也出現腫大。警方證人指出，其手部「疑似沾有毛髮」。

死者遺體的照片則顯示其蜷曲側躺，腰部衣物掀開處可見一處拳頭大小瘀傷，手指蜷縮，頭部變形，面部腫脹嚴重、被凌亂長髮覆蓋，難以辨認五官。

警探作證指出，案發現場對陳進行問話時，對方神情空洞、回應遲緩，經常沉默數分鐘後才以咆哮方式短暫回應。警探在短暫離開訊問房間、去其他房間進行取證期間，透過實時監控畫面，觀察到陳立人竟用嘴奮力撿起桌上的死者照片，並將其扔至地面，而當時他已被上銬。

控辯雙方在對證人的提問中，圍繞陳立人的個性、事發當晚的精神狀況、與死者和另一證人的情感糾葛、工作壓力以及電鋸、菜刀、空行李箱等物證的用途展開。

檢方在提問警方證人時，有確認警方每次問話前都有向陳嫌宣讀「米蘭達權利（Miranda rights）」，即嫌犯有權保持沉默，確認程序正義。

辯方律師則和警方證人確認，陳立人在醫院接受問話時，頭部已自殘受傷；和友人確認陳立人案發當晚有提到工作方面的壓力，以及共同聚餐過程中，陳雙手交叉微微顫抖的事實。

庭審末尾，檢方提到，曾與陳立人有情感瓜葛的一位證人持有一份中文Google doc文件，警方尚未取得該文件。但該證人已抵達，並將於次日出庭作證。

陳立人案發生與2024年1月，但直至2025年6月才剛進入預審。根據法庭程序，預審的主要目的，是由法官決定檢方提供的表面證據是否足夠支持案件進入下一階段，即陪審團審判階段。預審階段沒有陪審團參與，只有檢方傳喚證人，接受控辯雙方律師的交叉質詢(cross-examination)。辯方在預審階段不傳喚自己的證人。

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