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布里德轉戰公民創新智庫顧問

編譯廖宜怡／綜合報導
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舊金山前市長布里德最近獲阿斯班政策學院聘為顧問。（美聯社）
舊金山前市長布里德最近獲阿斯班政策學院聘為顧問。（美聯社）

舊金山市長布里德（London Breed）自今年1月離任後一直對自己未來的職業規畫保持沉默，但這個情況已開始改變。

華府智庫阿斯班研究院（Aspen Institute）灣區分支機構阿斯班政策學院（Aspen Policy Academy）18日宣布，布里德與前奧克拉荷馬州土爾沙（Tulsa）共和黨市長拜能（G.T. Bynum）將成為其首批跨黨派「公民創新」（civic innovation）駐院顧問。阿斯班政策學院表示，布里德和拜能將花六個月時間提供院士有關政策計畫的指導、代表學院參加活動和參與他們選擇的政策主題計畫。

阿斯班政策學院聲明：「這項計畫不僅是為了了解政府運作方式，也是為了創造一個公民領導新時代。」

紀事報報導，這只是一份提供津貼的兼職工作，相信布里德還在探索其他職業機會。但無論如何，阿斯班政策學院的宣布首次公開了布里德卸下市長職務後的最新狀況。

布里德21日對紀事報表示，阿斯班政策學院已經和她討論過擔任其顧問一事，她對能有這個機會感到十分興奮。布里德說：「我同意接受這一職務，是因為這是一個可以繼續擔任導師的機會。」

在被問到職業生涯下一步計畫時，布里德說：「趁著這段我非常需要的休息時間，我終於有機會真正思考：『我到底想做什麼？』我不排除再次從政，也不排除其他任何可能性。」

紀事報報導，阿斯班研究院與彭博慈善基金會（Bloomberg Philanthropies）有合作關係，而基金會創辦人彭博（Michael Bloomberg）是布里德去年競選連任市長時最大的金主之一。在布里德任期最後幾周，她還任命一位前彭博幕僚進入舊金山市議會工作。

布里德於2018年當選舊金山市長，任職六年多，直到去年11月羅偉（Daniel Lurie）當選新市長。布里德為舊金山本地人，在西增區（Western Addition）公共住房長大，是舊金山第一位非裔女市長。

布里德擔任市長期間經歷過一系列危機，包括新冠疫情。紀事報表示，布里德曾因迅速應對新冠疫情獲得讚譽，但很快就被公眾對該市毒品猖獗和犯罪等問題的憤怒所淹沒。隨著市中心辦公室空無一人、大型零售商店紛紛撤離聯合廣場、打砸搶犯罪層出不窮，舊金山聲譽一落千丈，大大提高了布里德連任的難度。

舊金山 疫情 奧克拉荷馬州

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