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生意撐不住了 核桃溪Nusantara風味餐廳關閉

編譯組／綜合報導
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由於周中生意過於低迷，灣區頂級新加坡-印尼餐廳SanDai宣布關閉。（取自Google Maps）
由於周中生意過於低迷，灣區頂級新加坡-印尼餐廳SanDai宣布關閉。（取自Google Maps）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，核桃溪（Walnut Creek）獨一無二的新加坡印尼（Singaporean-Indonesian）餐廳SanDai已關閉。

餐廳老闆哈倫（Nora Haron）在周五（20日）的新聞發布會上宣布了這一消息，同時宣布關閉的還有毗鄰的印尼風情咖啡館Kopi Bar。 她說，儘管周末人潮洶湧，但周中的低迷生意實在難以招架。 據哈倫稱，與胡桃溪市中心相比，位於North Main街的店面較為冷清，月租金超過2萬8500美元。 這家高檔餐廳和咖啡吧於2023年初開業，後於3月2日關閉。

在SanDai，哈倫將其家族的Nusantara美食融入加州風味，Nusantara是一個地理和文化區域，包括馬來西亞（Malaysia）、印度尼西亞、新加坡和汶萊（Brunei），以及泰國（Thailand）和菲律賓（the Philippines）的部分地區。 哈倫的菜餚備受歡迎，包括菠蘿醃牛肉、魚肉炒飯和紅湯虎蝦餛飩。

「我們在核桃溪歡樂的氣氛和明媚的陽光裡，在悠閒的街道上度過了一段美好時光，」哈倫在發給「紀事報」的一封電子郵件中說， 「我們有很多非常忠實的超級本地粉絲，我們在社區中建立了如此真摯的聯繫。」

Kopi Bar咖啡館提供印尼風味的飲品，如奶油牛油果咖啡和椰子卡布奇諾咖啡，這些咖啡豆由屋崙（Oakland）公司Mr. Espresso烘焙而成。 糕點展示了哈龍的烘焙技藝，椰蛋奶油羊角鬆餅和lapis gulung（一種傳統的印尼蛋糕，以雞蛋為主要原料，配以肉豆蔻和其他香料）。 在「紀事報」餐廳評論家赫南德茲（Cesar Hernandez）評選的灣區最佳咖啡店名單中，它名列其中。

哈倫說，雖然Kopi Bar的第一家店已經關門，但這個品牌仍將繼續存在，她希望到明年將咖啡店擴展到新的地點。

她說：「我們正在成長、發展，會把Kopi Bar帶給更多的人，這僅僅是個開始。」 餐廳發言人表示，這些計畫還處於發展初期，目前還沒有進一步的信息。

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