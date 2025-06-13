聯邦政府阻電動車政策 加州提告、州長簽署新行政命令

舊金山米慎區20個位置的充電站時常滿員，充電還需排隊等候，體現市民更換電車的力度。（記者李怡╱攝影）

據加州 州長辦公室12日發布的新聞稿表示，在美國總統川普 6月12日簽署國會通過的決議、撤銷加州電動車 銷售規定後，加州州長紐森（Gavin Newsom）隨即宣布提告，與州檢察長邦塔（Rob Bonta）、加州空氣資源委員會聯手，對聯邦政府正式提起訴訟。

這場法律戰，正是圍繞加州標誌性的氣候政策展開。該政策原訂於2035年前逐步淘汰燃油車，推動所有新車全面電動化，是全美最先進的清潔交通目標之一。川普政府則援引「國會審查法案」（Congressional Review Act），試圖取消這項規定，並同時阻撓其他減少汙染的類似措施。

紐森不僅宣布提告，還同步簽署一項新的行政命令，強化加州未來的清淨能源路線圖，預示這場政治與環保之爭，將延伸至更多政策領域。

目前在加州，許多家庭已經習慣了可以選擇更多電動車，尤其在舊金山、洛杉磯這些大城市，不少公寓都裝了充電樁，二手電動車市場也逐漸成型。這些變化讓低收入家庭也能負擔得起相對環保的車款。但川普一旦簽署新決議，這些便利可能會逐漸消失。

加州有超過一半的地區長年空氣品質不達標，尤其在內陸與交通繁忙地區，柴油車排放更是主因之一。這次川普要廢除的其中一項規定，就是限制重型柴油引擎的排放。

「我不是什麼激進環保人士。但我有氣喘，空氣品質對我來說不是抽象的東西，是我每天的呼吸。」住在米慎區的退休教師張先生說，他對川普這項政策感到非常無奈。

這場法律攻防不只是政治角力，也直接影響到許多華人家庭與小企業主的日常選擇。居住在北加州的華人車主陳太太表示：「我們家兩輛車都是油車，原本打算兩三年內換成電動車。要是政策一變、補助沒了，電動車還會不會那麼划算？」

而在灣區經營車行的林先生則說，過去兩年電動車需求明顯上升，但政策不確定性增加，讓進貨與銷售策略變得更保守。「政府每變一次方向，小商業都得重新評估，不知道下一步會不會又要回到油車時代。」

川普此舉也引起各界爭議。有環保團體批評此舉是「政治操作」，意圖阻撓州級自主減排努力；而保守派人士則支持聯邦統一標準，認為加州過於激進、對車主造成負擔。

川普的支持者認為，加州的環保法規讓車價變貴，壓縮了選擇空間。但居民林小姐不認同這個說法：「我們現在能買到的電動車，都是因為有政策支持，否則廠商根本不會推出這麼多選項。沒有了這些規定，難道我們要再回去開那種臭到不行的老柴油車嗎？」