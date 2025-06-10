南灣2高速公路 將引進快速通道系統「無共乘」也可使用

南灣即將引進新的快速通道。(記者龔玥／攝影)

聖塔克拉拉交通管理局（VTA）近日宣布，南灣兩條主要高速公路即將引進快速通道（Express Lanes）系統，預計最快將於2028年在南聖荷西 地區啟用。這項計畫將允許單人駕駛者在繳費後，使用目前僅供共乘（又稱拼車）的車道，以期舒緩日益嚴重的交通壅塞。

根據Nbc Bay Area報導，首波建設將包括在聖塔克拉拉縣北邊101與237高速公路交會處的綠線段增設快速通道，並延伸至南邊101與87公路交叉的藍線區域。未來幾年內，南灣其他高速路段也將陸續加入類似系統。

「當人們進入這些車道時，實際上釋放了更多容量，使整體高速公路運行更順暢，」VTA表示。這項政策賦予駕駛者彈性選擇，根據實際需求決定是否使用快速通道。

快速通道將由VTA負責營運，通行費收入將用於交通基礎建設與改善項目。然而部分駕駛者對此制度感到猶豫，尤其是在壅塞時段通行費曾高達10美元，引發「用錢換時間」的公平性爭議。有通勤族認為︰「對於經濟拮据的駕駛來說，這條路形同被排除。」

目前在85號公路上，只要車內有兩人以上即可免費使用共乘車道，但灣區 其他地區則需三人以上才享有免費權益。新政策或將引發通勤習慣與公平性的重新討論。

除了快速通道計畫外，VTA與加州 交通局亦宣佈，將於今年底完成85號公路桑尼維爾至聖荷西間部分路段的鋪面改善工程，減低交通噪音，提升沿線居民生活品質。

這場「速度與公平」之爭，預料將隨著快速通道的上路而持續延燒。若要如期在2028年啟用，未來幾年將是關鍵施工期與政策溝通的關鍵視窗。