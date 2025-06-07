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金門大學售市中心校區 選中德州開發商

編譯組／綜合報導
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百年歷史金門大學在舊金山金融區的校區已協議將由德州開發商所購買，以緩解財務困境。（Google Maps）
百年歷史金門大學在舊金山金融區的校區已協議將由德州開發商所購買，以緩解財務困境。（Google Maps）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，本周提交給舊金山市府的相關文件顯示，財務狀況困難的金門大學（Golden Gate University，GGU）已與總部位於德州的林肯地產公司（Lincoln Property Co.）簽署了一份意向協議，計畫出售其市中心校區。

該大學與林肯地產公司的官員於周四（5日）確認，雙方已達成一項「戰略合作協議」，旨在幫助改善該大學的財務狀況。大學一名官員周四向師生表示，該協議允許該大學在舊金山金融區Mission街536號的校區繼續運營至下個學年，甚至可能更長時間。

金門大學財務長克拉克（Elaine Clark）在信中寫道：「該協議為我們在當前建築中繼續使用提供了靈活選項，儘管搬遷仍在考慮中。但若要搬遷，最早也要到2026年秋季–且僅在符合我校使命和學生利益的情況下才會實施。」

該協議未披露這座位於金融區核心地帶、占地20萬平方呎的法學院旗艦校區出售的價格及時間表，且大學與林肯之間的交易具體結構亦不明確。

該大學將與林肯公司的合作描述為「加強GGU財務狀況」的努力，以完全償還長期債務；該交易將使大學年度運營赤字「顯著減少」、「現金流立即改善」以及「長期財務靈活性增強」。

林肯地產公司的一位發言人也確認了該交易，並表示該開發商已與總部位於紐約的房地產公司McCourt Partners公司合作推進該交易，後者在辦公樓、酒店及住宅建設領域擁有豐富經驗。

房地產市場參與者向「紀事報」透露，長期目標是重新開發該校區，而金門大學可能以某種形式繼續參與其中，例如通過回租協議。

該大學因財務困境，於兩年前將校園及相鄰的Jessie街40號小型建築掛牌出售。該建築已與谷歌簽訂租賃協議，租期至2030年。

2022年，該校校長菲克（David Fike）表示，掛牌出售是由於「持續向混合式和遠程學習模式轉變」，但強調這所私立非營利大學將繼續留在舊金山，並補充說「如果出售有意義」，該大學將搬遷至「舊金山一個更現代化、規模適中的校園」。

該校區占地三畝，毗鄰Salesforce塔樓和由林肯地產管理的Salesforce交通中心（Salesforce Transit Center）。未來可能的重新開發方案包括：一座50層的辦公樓；一座54層的混合用途塔樓，以及另一座58層的混合用途項目，包含辦公空間、住宅和一家300間客房的酒店。

舊金山 房地產 德州

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