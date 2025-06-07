金門大學售市中心校區 選中德州開發商
舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，本周提交給舊金山市府的相關文件顯示，財務狀況困難的金門大學（Golden Gate University，GGU）已與總部位於德州的林肯地產公司（Lincoln Property Co.）簽署了一份意向協議，計畫出售其市中心校區。
該大學與林肯地產公司的官員於周四（5日）確認，雙方已達成一項「戰略合作協議」，旨在幫助改善該大學的財務狀況。大學一名官員周四向師生表示，該協議允許該大學在舊金山金融區Mission街536號的校區繼續運營至下個學年，甚至可能更長時間。
金門大學財務長克拉克（Elaine Clark）在信中寫道：「該協議為我們在當前建築中繼續使用提供了靈活選項，儘管搬遷仍在考慮中。但若要搬遷，最早也要到2026年秋季–且僅在符合我校使命和學生利益的情況下才會實施。」
該協議未披露這座位於金融區核心地帶、占地20萬平方呎的法學院旗艦校區出售的價格及時間表，且大學與林肯之間的交易具體結構亦不明確。
該大學將與林肯公司的合作描述為「加強GGU財務狀況」的努力，以完全償還長期債務；該交易將使大學年度運營赤字「顯著減少」、「現金流立即改善」以及「長期財務靈活性增強」。
林肯地產公司的一位發言人也確認了該交易，並表示該開發商已與總部位於紐約的房地產公司McCourt Partners公司合作推進該交易，後者在辦公樓、酒店及住宅建設領域擁有豐富經驗。
房地產市場參與者向「紀事報」透露，長期目標是重新開發該校區，而金門大學可能以某種形式繼續參與其中，例如通過回租協議。
該大學因財務困境，於兩年前將校園及相鄰的Jessie街40號小型建築掛牌出售。該建築已與谷歌簽訂租賃協議，租期至2030年。
2022年，該校校長菲克（David Fike）表示，掛牌出售是由於「持續向混合式和遠程學習模式轉變」，但強調這所私立非營利大學將繼續留在舊金山，並補充說「如果出售有意義」，該大學將搬遷至「舊金山一個更現代化、規模適中的校園」。
該校區占地三畝，毗鄰Salesforce塔樓和由林肯地產管理的Salesforce交通中心（Salesforce Transit Center）。未來可能的重新開發方案包括：一座50層的辦公樓；一座54層的混合用途塔樓，以及另一座58層的混合用途項目，包含辦公空間、住宅和一家300間客房的酒店。
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