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3交通建設齊發 太浩湖往返沙加緬度開車時間多2倍

編譯組／綜合報導
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沙加緬度駕駛正經歷50號高速公路與80號州際公路的路況延誤，主因是三個同時進行的交通基礎設施項目。(圖取自Caltrans District 3 臉書)
沙加緬度駕駛正經歷50號高速公路與80號州際公路的路況延誤，主因是三個同時進行的交通基礎設施項目。(圖取自Caltrans District 3 臉書)

加州駕駛面臨漫長且擁擠的交通延誤，導因於加州交通廳(Caltrans)正進行多項重要交通建設，沙加緬度多條主要高速公路車流量增加，造成現在開車到太浩湖(Tahoe)所需時間是過去的兩倍。

「SFGATE」報導，駕駛正經歷50號高速公路與80號州際公路的路況延誤，主因是由於三個同時進行的交通基礎設施項目建設包括：80號州際公路路面修復項目、宇洛市(Yolo)80號車道改善項目，以及Fix50項目。

這些重要交通項目總計耗資6億5000萬美元經費，用於更新已有數十年來使用年數的混凝土路面，並且升級車道護欄與橋梁欄杆，增設共乘車道等。

加州交通廳發言人奇頓(Dennis Keaton)表示，這些高速公路相當老舊，必須進行維修更新，大規模更新路面，是因為多年來的使用耗損，期間僅能修補少數幾次，之後可能面臨塌陷斷裂的危險。

然而，由於正在進行維修的兩條主要高速公路，位在沙加緬度往來太浩湖的交匯路段，避開高速公路交通擁擠的選擇有限，民眾抱怨工程進行對通勤與穿越大都市地區行程，造成影響。有居民表示，住在太浩湖居民原本前往沙加緬度路程，只需15分鐘就能上高速公路，但現在卻須45分鐘。

據報導，為了避免鄰近社區的噪音投訴，加州交通廳必須取消夜間施工，但夜間進行工程原本可緩解部分白天的交通擁擠。發言人奇頓指出，工程進行可能造成許多不方便，但是目前必須完成的工作。

50號高速公路與80號州際公路每天有多達8萬名駕駛通行。儘管目前交通不順暢，但居民可以期待2026年夏天，屆時所有三個工程項目預計皆將完工。

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