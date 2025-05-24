羅偉簽署康復優先法案 毒品政策大轉彎

羅偉簽署「康復優先法案，」舊金山毒品政策大轉彎。（記者李怡/攝影）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）23日簽署「康復優先法案（Recovery First）」確立「長期康復」為市府治理街頭癮君子政策的核心目標。這項由第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）提出的法案，標誌著舊金山在面對毒品與無家可歸危機時，從之前的「減害」治理邁向「康復為本」的重大政策轉向。

長年來，舊金山飽受毒品氾濫與無家可歸問題困擾，街頭注射、過量急救、針頭遺留等情況屢見不鮮。過去以「減害」為主的策略雖緩解即時風險，卻未能有效改善社區環境，也讓市民對市容市貌感到沮喪。

「康復優先法案」正式將「長期戒癮、重建生活」列為市府政策主軸。羅偉表示：「這項法案反映了我們對每位掙扎中的市民所期盼的未來，相信康復是可能的，而舊金山也應為此努力。」

法案的精神並非停留在口號。羅偉政府近月已推動多項實質改革，包括：目前，市府已針對毒癮與無家可歸問題啟動一系列具體改革行動，包括成立「破除惡性循環基金」，引入3,750萬美元民間資金，用於擴增康復床位與設立中途之家。

推出新型「無毒生活環境」住屋選項，為願意戒毒的無家者提供穩定支持；同時擴大社區外展團隊與醫療、公衛系統的聯動機制，提升服務效率；並啟用全天候穩定中心，結合戒毒治療、心理衛生與執法資源，提供更完整的支持系統。

這項政策以康復導向的策略可幫助更多成癮者離開街頭，降低社區暴力與風險，讓街道更安全；其次，透過設置治療與住屋資源，能改善市容，還公共空間於居民；第三，長遠來看，政策重心從止血轉為治本，有助於提升納稅資源的使用效益，減少反覆救治與司法成本；最後，這也象徵著一個更有希望與尊嚴的城市氛圍。

來自史丹福大學的精神科教授杭弗瑞斯（Keith Humphreys）指出：「與對待癌症、心臟病 相同，我們也應該對毒品成癮患者設定最好的治療目標即完全康復。」

「Way Out」執行長Steve Adami強調，過去以減害為主的策略未能遏止死亡與毒品濫用：「現在是時候轉向以康復為中心的系統，讓癮君子從求生存到活得更好」

正向行動中心主任Cedric Akbar則說：「過去我們政策缺乏明確方向，這就是城市失控的原因之一。康復優先為市府提供了清楚、人道且值得追求的目標。」